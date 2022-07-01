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iPhone擺脫不了高通 分析師爆料：蘋果研發自家晶片「失敗了」

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone示意圖。 美聯社
iPhone示意圖。 美聯社

蘋果投入研發自家的5G晶片，期望擺脫高通供應支援，但蘋果分析師郭明錤近日卻爆料，蘋果正在研發的5G晶片可能失敗了，將無法如期跟上搭載於iPhone 15。

郭明錤透過Twitter發文指出，根據消息透露蘋果自家的5G晶片「可能已經研發失敗」，無法趕上iPhone 15推出的時程，預計仍會沿用高通產品。

郭明錤認為，雖然蘋果研發自家晶片的結果不如預期，但蘋果仍會持續投入研發工作。不過，原本被認為恐怕會因失去蘋果訂單而受影響的高通，也因為蘋果研發自家晶片受挫而獲得緩解，且高通將有更多事業體得以增長，足以彌補iPhone晶片訂單流失帶來的負面影響。

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