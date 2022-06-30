果粉現在先忍住！蘋果秋季將端3款新iPad 平價版升級CP值更高
迫不及待要買蘋果iPad了嗎，現在可以先緩緩！外媒爆今年9月的蘋果秋季發表會，除了iPhone 14系列登場外，還可能會出3款全新iPad產品，其中包含第9代iPad也有更新版。
外媒報導，今年9月的蘋果秋季發表會，將會出M2版的iPad Pro，包含11吋和12.9吋，2款除了有MagSafe無線充電及鏡頭升級，M2版的11吋iPad Pro也傳出會搭載與12吋相同的mini-LED螢幕，能降低畫面的顆粒感，也有「分區調光」功能，可針對各區域做不同的亮度變化，提升顏色細節與對比度，也可達到省電功用。
除了iPad Pro外，CP值最高的平價版─第9代iPad也要進化成第10代iPad，處理器從A13升級至A14晶片，與iPhone 12相同，據傳將捨棄lightning改為Type-C接孔，如此一來，新的iPad系列皆全為Type-C接孔。
市場調查機構IDC最新報告指出，2022年第1季最熱賣的平板電腦仍然是蘋果（Apple），占全球3成市占率，而前5名最熱賣的品項依序為：iPad 9、iPad mini 6、M1版iPad Pro、Samsung Galaxy Tab A8及iPad Air 4。
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