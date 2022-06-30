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元宇宙手機首發，宏達電是噱頭還是創新？

遠見／ 文 / 林士蕙
宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro。 歐新社
宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro。 歐新社

由宏達電推出，全球首發打著元宇宙旗幟的手機，於本週二（6月28日）問世了！消息一出，立即讓股價連兩天奔漲停。不過，該公司數年前曾推出區塊鏈專屬手機HTC EXODUS 1，被幣圈質疑和區塊鏈關聯小。宏達電這次祭出的新款手機，真的和元宇宙有關？答案或許可從此款新品的實際能耐看起。

元宇宙在熊市裡，依然有人力挺。6月21日全球元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum）宣布成立，微軟、Meta與輝達（Nvidia）都是積極參與對象。6月28日，宏達電也宣布推出第一款元宇宙手機「Desire 22 Pro」，似乎讓人感受到這個趨勢仍在發展，並未泡沫化。

首先，宏達電曾是全球第一個開發Android手機「HTC Dream」的廠商，過往令人印象深刻的創新不少，然而也有些嘗試被專家認為流於噱頭。

例如，2018年10月宏達電曾推出區塊鏈手機EXODUS 1，當時打出實現區塊鏈去中心化的創新說法，實際上是一款結合了加密貨幣硬體錢包的Android手機，可讓用戶用手機就可存取各類加密貨幣帶著走。

但是除此之外，規格和當年5月發售的HTC U12+極度相似，也無內建太多區塊鏈技術，因此曾被幣圈玩家批評是借區塊鏈名號，來包裝舊機。

據科技媒體《連線》（Wired）報導，由於此款手機打著只能用比特幣、以太幣等虛幣購買的訴求，2018年正值上一波幣圈熊市，大跌讓手機意外價格變便宜，因而創造熱賣佳績。

至於這次宏達電推出的元宇宙手機，事前曾傳出可能只是該公司去年1月推出手機的小改版。不過，這款「Desire 22 Pro」，實際上升級算不少，例如無線充電的新功能頗為亮眼，主鏡頭畫質也從4800萬畫素升級到6400萬。另外，也強調隨機贈送HTC VIVE元宇宙空間VIVERSE，方便民眾使用來上傳自己的NFT收藏，還有專屬可以存放NFT兼做VR遙控器的虛擬錢包VIVE Wallet。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，雖然市面上已經有眾多可以免費申請的元宇宙空間與線上錢包，這款手機的優勢是可以一鍵登入應用，不用分開申請。對去年1月後，沉寂一段時間的HTC來說，這次發新機，意在提供手機用戶，以親民價台幣1萬1990元親近元宇宙的好機會。

只是，這款手機的升級，雖算得上有誠意，並沒有真正能提升元宇宙體驗的創新。另外，由於元宇宙空間需要沉浸式體驗，很吃硬體規格，用手機直接觀看VIVERSE，很可能不如筆電連接頭戴式裝置順暢。

進入元宇宙，手機有用嗎？

另外，元宇宙真的需要手機？則是令人疑惑的問題。其實，以這次參與元宇宙標準論壇的大咖Meta、微軟來看，都是瞄準研發VR或者MR（混合實境）頭戴裝置，作為元宇宙的「入口」。此外，Meta已在去年底成功研發可以「碰」元宇宙物品的智慧觸覺手套，就連傳出私下正研發MR裝置的蘋果，早在2020年就收購了結合AR眼鏡的手勢追蹤技術專利。

不論最後誰勝出，從這些大廠的布局已可看出，未來人們進入元宇宙的基本操作模式，應該是利用各類頭戴裝置來體驗虛擬實境，再配合自然手勢操作，完成娛樂到辦公等多元任務。如果多了一支手機，反而會妨礙手勢，顯得有點多餘。

如此看來，目前宏達電最值得推崇的，還是在於打造VIVE頭戴裝置，以及自家元宇宙平台VIVERSE上持續和全球優秀數位藝術家合作策展的努力。像是這次發表會，就納入了曾發行香港藝人余文樂的Zombie Club等熱門NFT項目。

手機在元宇宙生態裡，最多就是配角，而把手機當作VR的控制器，很可能只是過渡性功能。這次久違的新機種，仍無法證明宏達電可靠新趨勢翻身。

（本文出自2022.6.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

區塊鏈技術 比特幣 香港 藝術家 無線充電

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