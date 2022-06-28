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「3.5mm耳機孔幾乎被取消」是商人陰謀？鄉民暴動全都怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
目前市面上多數的手機都取消3.5mm耳機孔；圖為Sony Xperia 1 III官方展示圖。 圖擷自Sony官網
目前市面上多數的手機都取消3.5mm耳機孔；圖為Sony Xperia 1 III官方展示圖。 圖擷自Sony官網

早期的手機基本搭載3.5mm耳機孔，可支援有線耳機使用，但如今市面上的機種似乎為了達到「輕薄機身」的目的，紛紛取消3.5mm耳機孔，話題引起網友們熱議，不少人認為根本是「商人的陰謀」，是為了推動高單價的藍牙耳機銷售搞出的營銷手段。

原PO在PTT發文表示自從iPhone帶出「手機取消耳機孔」的趨勢之後，各品牌大廠紛紛跟進，如今唯獨Sony還在當「清流」，原PO認為取消耳機孔的理由是想讓機身做的更輕薄，但看起來現在的機身厚度根本差不多，質疑「去掉耳機孔的意義到底是什麼？」

貼文引起廣大網友討論，不少人認為取消耳機孔使得藍牙耳機產品開始大賣，直言根本是商人的陰謀，「不讓你插耳機（X），賣你更貴的耳機（O）」、「當手機價格難拉上去，只能靠賺周邊商品帶貨」、「省一個耳機孔，省很多工，還能多賣你轉接線跟藍牙耳機」、「你看藍牙耳機的銷量跟價格就有答案了」、「藍牙耳機要價5千，有九成兩年內就壞了，還不能換電池，超賺錢的啦！」

也有人感嘆有線耳機才能讓人好好的享受音樂，「笑死～真要比音質的話，哪個無線耳機比得上好的有線耳機」、「藍牙耳機的音質遠遠比不過同價位有線耳機」，同時也感嘆「只剩SONY是唯一有良心的」。

PTT iPhone Sony 藍牙耳機

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