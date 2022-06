原來它有功用！開發者讓MacBook Pro的「瀏海」可以更快做這事

去年更新的14吋與16吋MacBook Pro,以及今年在WWDC 2022期間公布的新款MacBook Air,雖然因為採用窄邊框螢幕而出現的瀏海造形設計,導致引發不少爭議,但也有不少開發者利用此設計,例如開發者Ian Keen便透過瀏海區塊作為觸發AirDrop無線傳檔功能,讓使用者能以更直覺方式分享檔案內容。

依照Ian Keen在個人Twitter分享影片,使用者只需拖曳要分享的檔案、照片等文件內容,瀏海區塊就會自動發出黃色閃爍光,而將文件拖曳到瀏海區塊時,燈光就會變成綠色時,代表成功觸發AirDrop功能,此時將拖曳功能放開,系統就會自動呼叫AirDrop功能介面,讓使用者選擇預計分享對象。

在此之前,使用者如果要在Mac裝置內透過AirDrop分享檔案文件,必須先選定文件內容,並且按下滑鼠右鍵,接著選擇AirDrop選項,再進一步從AirDrop介面選擇預計分享對象,而Ian Keen的設計則是讓實際觸發啟用AirDrop功能變得更直覺、簡單。

Got inspired to build a little airdrop helper app tonight. pic.twitter.com/ywzJzKR0O8

除了可用於新款MacBook Pro或MacBook Air,Ian Keen表示此項設計也能用於一般不具備瀏海造型螢幕的Mac機種,使用方式一樣僅需將預計分享檔案文件拖曳至螢幕上方發光處,即可觸發AirDrop功能,並且進行後續分享操作。

Ian Keen此項設計預計會在近期內透過TestFlight平台進行測試,但不確定日後是否會開放所有地區下載使用。

While (still) awaiting TestFlight, I took a few mins to build a 'design harness' so I can prototype different interactions/ideas pic.twitter.com/jF7RSUYyWT