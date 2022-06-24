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他誤觸iPhone手電筒按鈕「永久恆亮」 差點惹來血光之災

聯合新聞網／ 綜合報導
有日本上班族因為手機燈光忘了關，結果被不良少年纏上。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
有日本上班族因為手機燈光忘了關，結果被不良少年纏上。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現在許多手機都有照明功能，方便使用者在光線不足的情況下，可以用把手機充當手電筒使用。不過也有人在沒有需求時，不小心誤觸到照明燈光，結果引起尷尬的狀況。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名森本信的30歲上班族，有次在街上的公共吸煙區內，一邊抽煙一邊滑手機，並看著搞笑的影片獨自吃吃竊笑。然而這時他的手機不知為何，照明燈處於開著的狀態，但是森本卻渾然不覺。

結果剛好在他附近有兩位不良少年，察覺自己被手機燈光照到，而且始作俑者還露出看似不懷好意的笑容，因此感到相當憤怒，向前質問森本是怎麼一回事。這讓森本嚇了一大跳，連忙解釋自己是會笑是因為在看影片，本身沒有惡意，才平息了這場風波。

還有一位名為坂田英美子的家庭主婦，有次穿著襯衫出門，手機也放在上衣口袋裡頭。中途她就感覺到，似乎每位路人的視線都往她的方向看過來，而且不分男女皆是如此。

直到有位陌生男子提醒她，坂田才知道自己的手機不知為何處在開燈狀態，使得襯衫裡面的「內在美」全都照得一清二楚，讓她頓時感到相當害臊，也發現不小心打開了手機燈光，居然也會造成這樣的困擾。

日本 SPA

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