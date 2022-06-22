三星推27吋、32吋ViewFinity S8螢幕 4K UHD解析度、觀看角度更多元
三星針對專業創作人士推出ViewFinity S8系列顯示器，分別提供27吋與32吋規格，並且強調採用出廠即完成色彩校正的IPS顯示面板，對應98% DCI-P3廣色域表現，同時也獲得VESA DisplayHDR 600顯示規格認證。
而兩款尺寸規格顯示器均符合4K UHD解析度與PANTONE Validated色彩認證，並且能對應更豐富色彩表現與多種膚色呈現效果，另外也取得UL認證的抗炫光設計，本身採用霧面螢幕設計，同時標榜多元觀看使用角度，對應水平、俯仰、高度、垂直旋轉等調整需求。
其他部分則包含獲得德國萊茵智慧護眼認證，本身材質更以海洋塑膠廢棄物回收製作，強調比去年採用設計導入更多回收塑膠，另外也藉由Eco Savings Plus技術降低10%電力損耗，讓此系列螢幕使用更加省電。
至於連接線方面，ViewFinity S8系列顯示器可以透過單條USB-C與裝置連接，並且可同時對應影像訊號傳輸、10Gbps數據傳輸，以及支援90W PD充電設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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