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手機觸控壞了只能報廢？內行曝奇招喊「還能用」：剩餘價值大提升

聯合新聞網／ 綜合報導
智慧型手機的觸控功能壞了，其實可以不用報廢，內行網友提出超神妙招讓它剩餘價值大提升。 示意圖／ingimage
智慧型手機的觸控功能壞了，其實可以不用報廢，內行網友提出超神妙招讓它剩餘價值大提升。 示意圖／ingimage

中高階智慧型手機要價萬元以上，若是損毀無法修復，難道只有報廢這一條路了嗎？一名網友分享舊手機的螢幕燒壞導致觸控功能完全失效，但他捨不得報廢卻也不知還有哪些用處，因此好奇詢問網友是否能提供建議？許多網友聽了紛紛表示「可以拿來做監視器、報時器或網路分享器」，更有內行人提供螢幕外接分享的絕妙方法。

這名網友透過PTT「無法觸控的手機剩餘價值」為題發文討論，他表示自己的前一支手機因核心處理器過熱問題造成螢幕燒壞，陸續維修、換過新螢幕也無法解決根本問題，於是選擇將這支手機「退役」。除此之外，原PO還發現這台手機的觸控功能完全無效，「（觸控）沒有任何一個地方有反應，但其他功能都是正常的」，但連接OTG（ 為USB On-the-GO縮寫，是USB 2.0規格的補充標準，它可使USB周邊裝置變為USB主機使用）滑鼠還能正常使用。

原PO緊張詢問，「請問這樣的手機還有其他用處嗎？還是真的只能舊機回收賺50元了？」網友紛紛留言分享經驗，「我有一台觸控壞掉的手機拿來當監視器」、「把熱點打開當網路分享器」、「可以拿來作監視器、報時、網路分享器用，或搭配droid cam（一款可將Android手機變成電腦視訊鏡頭的APP）玩看看，遠距教學或會議有機會用上」。

其中，有內行人建議可以搭配Scrcpy使用，根據維基百科介紹，Scrcpy是一款免費開源螢幕鏡像程式，它允許以Windows、macOS或Linux桌上型電腦檢視並控制Android裝置，該軟體通過伺服器將鍵盤和滑鼠輸入到Android裝置。

PTT 觸控 螢幕 APP

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