聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星摺疊機究竟多能摺？ YouTuber實測「跟官方數字不同」
三星近年不斷推出「摺疊手機」機型，摺疊耐用度備受關注，三星強調至少能摺疊20萬次、可使用5年以上。波蘭YouTuber Mrkeybrd實測發現，三星Z Flip 3可承受41萬8500次左右的摺疊。
波蘭YouTuber Mrkeybrd拍攝影片測試三星Z Flip 3耐用度，他從6月8日至13日連續進行「手機摺疊」直播，長達5天的時間，實測發現該機型可承受41萬8500次左右的摺疊，較官方數字高約1倍。
影片中可見，Z Flip 3開闔到35萬2000次左右才出現鬆動，持續摺疊至41萬8500次就接近斷裂狀態。另外他也進行從高處摔落、塵土覆蓋等測試，都可見該機型的耐用度頗高。
數位夯什麼
▪ 【周報】LINE這種人會惱怒！元宇宙「這東西」會變超夯
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
▪ iOS 16「隱藏更新」可連Switch手把還能這樣玩 PS5、Xbox手把連線方式報你知
▪ 【開箱】Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？價差1千多了這2大點
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言