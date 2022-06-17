三星摺疊機究竟多能摺？ YouTuber實測「跟官方數字不同」

三星近年不斷推出「摺疊手機」機型，摺疊耐用度備受關注，三星強調至少能摺疊20萬次、可使用5年以上。波蘭YouTuber Mrkeybrd實測發現，三星Z Flip 3可承受41萬8500次左右的摺疊。

波蘭YouTuber Mrkeybrd拍攝影片測試三星Z Flip 3耐用度，他從6月8日至13日連續進行「手機摺疊」直播，長達5天的時間，實測發現該機型可承受41萬8500次左右的摺疊，較官方數字高約1倍。

波蘭YouTuber Mrkeybrd實測三星摺疊手機耐用度。圖／取自 YouTube

影片中可見，Z Flip 3開闔到35萬2000次左右才出現鬆動，持續摺疊至41萬8500次就接近斷裂狀態。另外他也進行從高處摔落、塵土覆蓋等測試，都可見該機型的耐用度頗高。

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