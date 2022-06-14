三星翻蓋新機Galaxy Z Flip 4 曝光！實機的螢幕摺痕「變淡了」
Samsung 三星傳聞預計在 2022 年 8 月發表新一代 Galaxy Z Flip 4 翻蓋手機，儘管如今才 6 月初這款未上市的新機硬體規格已經被披露。
此外，日前 YouTube 頻道 TechTalkTV 公開一部影片，據說是新一代 Galaxy Z Flip 4 實機上手，雖然無法確定真假，但根據他拍攝的影像裡，三星翻蓋手機 Galaxy Z Flip 4 的螢幕摺痕比前幾代更淺更淡，幾乎是無法分辨。
TechTalkTV 爆料的 Galaxy Z Flip 4 影片是黑色版本，機身外型與前一代類似，都是採用雙色設計、雙相機鏡頭模組，相機旁有個小螢幕顯示。
手機蓋著時，機身側邊有指紋感測器，還有連接螢幕的鉸鏈設計，雖然鉸鏈之間仍有些縫隙，但是比起前一代，這款新機的厚度似乎更薄了一些。
TechTalkTV 透露，就他所知 Galaxy Z Flip 4 將搭載 1200 萬像素主鏡頭設計，搭配像素未知的廣角鏡頭、前鏡頭為 1,000 萬像素自拍鏡頭，電池容量為 3,700mAh，並支援 25W 快速充電。
翻蓋手機最被詬病的是螢幕摺痕問題，掀開手機時，原本對折的地方很容易產生輕微眩光，然而 TechTalkTV 公布的影像裡，新機的螢幕摺痕很不明顯，推測三星公司可能有所改善。
另外《9to5Google》透露三星 Galaxy Z Flip 4 預計會搭載高通 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器晶片，並將提供更多的儲存空間，而且預計會在 8 月與 Galaxy Z Fold 4 一同上市。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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