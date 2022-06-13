快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟都說話了...蘋果還不打算全替換？傳僅這2款iPhone先換USB-C

聯合新聞網／ 綜合報導
歐盟通過提案，要求電子產全面使用USB-C接孔；圖為蘋果示意圖。 法新社
歐盟通過提案，要求電子產全面使用USB-C接孔；圖為蘋果示意圖。 法新社

歐盟正式投票通過提案，未來將規範以USB-C連接設計作為充電器統一使用規格。不過，有爆料客認為今年將推出的iPhone 14仍會搭載Lightning，直到2024年才會全面轉換。

目前市面上多數3C產品，包含手機、耳機、筆電及相機等裝置，其實都已開始使用USB-C連接阜設計，就連蘋果目前也逐漸將Mac、iPad產品改為USB-C規格充電，但iPhone產品考量眾多周邊配件市場仍以Lightning為設計，因此未更改為USB-C設計。

根據爆料客LeaksApplePro透露，目前蘋果對於iPhone換成USB-C的計畫是先讓預計在明年度推出的iPhone 15率先搭載，但僅限iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max兩款高階機型，基本款的iPhone 15仍搭載Lightning。

預計於2024年推出、再下一代的iPhone 16則會全系列搭載USB-C，屆時對於iPhone而言，Linghtning將正式轉換為USB-C，趕上歐盟規劃於2026年前全面轉換的規定。

iPhone USB-C Lightning Apple 3C

延伸閱讀

圖文教你做／Google地圖實用新功能上線 一鍵秒查空氣品質、哪裡有火災？

他釣起大尾鯰魚...剖肚驚見「粗壯姊夫」 眾人狂笑：難怪又大又硬

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

手滑挺蘋果？三星官方推宣傳圖 糗端出「瀏海螢幕」iPhone當亮點

相關新聞

歐盟都說話了...蘋果還不打算全替換？傳僅這2款iPhone先換USB-C

歐盟正式投票通過提案，未來將規範以USB-C連接設計作為充電器統一使用規格。不過，有爆料客認為今年將推出的iPhone 14仍會搭載Lightning，直到2024年才會全面轉換。 目前市面上多

谷粉別等了！ 外媒揭Google首款可折疊手機發表計畫「恐被腰斬」

傳聞Google將跟上可折疊手機市場，預計在今（2022）年第四季公布名為Pixel Fold的可折疊手機，但知名面板分析師、DSCC執行長Ross Young日前則透露，Google可能再次延後此款

微軟小心了！蘋果傳出MacBook SE 攻Windows PC市場搶市占

市場認為，蘋果推出自有Apple Silicon處理器產品，並且在2020年底推出首波採用M1處理器的MacBook Air、MacBook Pro與Mac Mini，隨即以更長待機使用時間與更高運算效能表現吸引不少消費者，不僅增加Mac機種銷量，同時也逐漸搶走部分Windows PC市場。

Razer推新版手機控制手把Kishi V2 加了這些功能操作更上手

針對先前推出的手機控制手把Kishi，Razer在此次更新的Kishi V2採用改良式支撐背板，同時也針對手機安裝保護殼使用情況做了機構上的調整，甚至也將原本採用的薄膜按鍵改為反應更快的微動開關設計，而方向鍵也加入機械式壓感設計，讓使用者能有更紮實的操作感受。

iPadOS 16「幕前調度」只有這款iPad能用？ 蘋果解釋原因

iPadOS 16的主要新功能之一是「幕前調度 (Stage Manager)」，它允許用戶將App應用程式的大小調整為重疊的窗口，以改善多任務體驗。幕前調度還完全支援外部顯示器，允許用戶在iPad上

這兩款iPhone 14機型傳面板出貨晚一個月 開賣搶購更難

知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young指出，在預定9月發表的iPhone系列新機中，iPhone 14 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。