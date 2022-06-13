歐盟都說話了...蘋果還不打算全替換？傳僅這2款iPhone先換USB-C
歐盟正式投票通過提案，未來將規範以USB-C連接設計作為充電器統一使用規格。不過，有爆料客認為今年將推出的iPhone 14仍會搭載Lightning，直到2024年才會全面轉換。
目前市面上多數3C產品，包含手機、耳機、筆電及相機等裝置，其實都已開始使用USB-C連接阜設計，就連蘋果目前也逐漸將Mac、iPad產品改為USB-C規格充電，但iPhone產品考量眾多周邊配件市場仍以Lightning為設計，因此未更改為USB-C設計。
根據爆料客LeaksApplePro透露，目前蘋果對於iPhone換成USB-C的計畫是先讓預計在明年度推出的iPhone 15率先搭載，但僅限iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max兩款高階機型，基本款的iPhone 15仍搭載Lightning。
預計於2024年推出、再下一代的iPhone 16則會全系列搭載USB-C，屆時對於iPhone而言，Linghtning將正式轉換為USB-C，趕上歐盟規劃於2026年前全面轉換的規定。
iPhone 15: Lightning— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 2022年6月7日
iPhone 15 Pro: USB-C
iPhone 16: USB-C
iPhone 16 Pro: USB-C or portless
Lightning is coming to an end.
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