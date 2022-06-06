「該買平板或筆電？」讓女大生好困擾 網：用它做報告超母湯

平板功能愈來愈強大，「該買平板還是筆電」的問題讓許多人困擾不已。一名女大生透過Dcard發問「該選平板還是電腦？」她表示自己的需求只是「做報告」而已，認為iPad和Macbook各有不同的優缺點，正在11吋iPad Pro與13吋的MacBook Air之間做抉擇，也不打算再購買其他品牌的產品。

她認為iPad可以購買鍵盤、滑鼠一起搭配使用當做文書機使用，閒暇時間也可以用來休閒娛樂，她考慮買iPad Pro（11吋），原本是想買Macbook air M1，但擔心容量64GB不夠用，又怕256GB機款的價格跟iPad Pro差不多。

不想買Macbook的原因則是擔心「使用率不高」的問題，很多網友透露用iPad做報告很不方便且加上買配件的價格和一台MacBook價格差不多，種種原因令她在兩款蘋果產品之間猶豫不決。

許多網友聽了原PO的煩惱，多數人支持她買筆電，「如果說最後買下來價格都差不多，我會選筆電，iPad目前還沒辦法完全取代筆電吧」、「這完全不用想，做報告用筆電，平板頂多只能代替一些比較簡單的文書」、「報告就買筆電，至少我身邊買iPad想做文書的朋友都很後悔」。

更有人直言用iPad做報告有諸多不便，「iPad做簡報有夠難做」、「不要買iPad做報告，妳會很痛苦，簡單改一下報告的東西還好，完全用iPad做報告真的母湯」。

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