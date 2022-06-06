「該買平板或筆電？」讓女大生好困擾 網：用它做報告超母湯
平板功能愈來愈強大，「該買平板還是筆電」的問題讓許多人困擾不已。一名女大生透過Dcard發問「該選平板還是電腦？」她表示自己的需求只是「做報告」而已，認為iPad和Macbook各有不同的優缺點，正在11吋iPad Pro與13吋的MacBook Air之間做抉擇，也不打算再購買其他品牌的產品。
她認為iPad可以購買鍵盤、滑鼠一起搭配使用當做文書機使用，閒暇時間也可以用來休閒娛樂，她考慮買iPad Pro（11吋），原本是想買Macbook air M1，但擔心容量64GB不夠用，又怕256GB機款的價格跟iPad Pro差不多。
不想買Macbook的原因則是擔心「使用率不高」的問題，很多網友透露用iPad做報告很不方便且加上買配件的價格和一台MacBook價格差不多，種種原因令她在兩款蘋果產品之間猶豫不決。
許多網友聽了原PO的煩惱，多數人支持她買筆電，「如果說最後買下來價格都差不多，我會選筆電，iPad目前還沒辦法完全取代筆電吧」、「這完全不用想，做報告用筆電，平板頂多只能代替一些比較簡單的文書」、「報告就買筆電，至少我身邊買iPad想做文書的朋友都很後悔」。
更有人直言用iPad做報告有諸多不便，「iPad做簡報有夠難做」、「不要買iPad做報告，妳會很痛苦，簡單改一下報告的東西還好，完全用iPad做報告真的母湯」。
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言