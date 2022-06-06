她用蘋果AirTag跟蹤男友搭訕別人 大吃醋憤起殺機開車輾死

位於美國印第安納州中部城市-印第安納波利斯（ Indianapolis ），日前傳出一起感情糾紛謀殺案，起因與蘋果（APPLE）熱門定位產品AirTag有關。肇事女性透過Airtag與GPS發現該男對她不忠，憤而不滿開車來回輾過該男3次，導致該男現場死亡，而被控有謀殺罪。

上週五（3日），名為安德烈史密斯的男子在印第安納波利斯市區的一間帝力酒吧外被多次來回輾過，被場外保鑣發現，醫護人員到場時，現場宣布該男已無生命跡象，檢察官也當場表示，確定該輛車是該男死亡主要原因。

根據《AI》指出，一名目擊者表示，肇事女駕駛蓋琳（Gaylyn Morris）告訴他，她透過Airtag與GPS進行追蹤安德烈，並聲稱自己是安德烈的女友，她認為他在欺騙她。

美國一名女子透過蘋果定位產品Airtag追蹤曖昧男性友人位置，懷疑男子對自己不忠，進而起了殺意，開車衝撞該男來回輾斃3次。（圖取自蘋果官網）

蓋琳表示，跟蹤安德烈時看到他在酒吧與一名女子說話，而她拿起空瓶作勢威脅毆打與安德烈說話的那名女子，而安德烈隨即介入兩位女子間，試圖阻止憾事發生，隨後酒吧要求三人離開現場。

一名目擊者也告訴警方，蓋琳上了車後往前開，將安德烈撞倒，又倒車將安德烈輾過，並再將車子往前過，總共三度輾過他。隨後蓋琳更下車襲擊另一位女性，警察到場後立即將她逮補。

目前蓋琳已被認定為嫌疑犯，並遭控有謀殺罪，全案仍在調查定奪中。這起事件也再度引起大家對蘋果（Apple）的定位產品Airtag的爭議，儘管蘋果（Apple）採取各種反跟蹤措施，但許多使用者仍會透過追蹤功能定位他人行蹤。原本立意良善的商品設計遭到濫用，也不得不促使立法者調查追蹤定位的產品，並透過適度手段提出修法，改善跟蹤功能遭濫用的行徑。

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