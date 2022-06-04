價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑

擇你所愛

蘋果第五代的iPad Air已經開賣一陣子了，雖然說蘋果的每款平板定位都還蠻明確的，不過相信應該還是有人會在iPad Air 5和iPad mini 6之間猶豫吧，兩款平板的價格差了三千元，究竟應該怎麼挑選，或是可以將哪些需求列入考量呢？以下會詳細比較iPad Air 5和iPad mini 6的外觀、規格、續航，還有使用心得分享，也會和大家分享一些平板的挑選建議，希望提供獺友一個比較明確的選購方向啦！

在買平板之前 可以先考慮的四件事

一、用途和使用習慣：簡單來說就是你買平板的需求為何，是想拿它來當作生產力工具，幫助你做筆記，或是會想用平板來完成到輕量的文書工作，甚至更進階的剪片、多工處理作業，或你買平板的動機，大部分是要用比手機的更大的螢幕來玩遊戲、看漫畫、追劇看電影等娛樂需求。

二、平板的尺寸：再來就是尺寸啦，這點我覺得和使用習慣也有點關聯，舉例來說，如果你想要一台每天都帶去上課做筆記用的平板，那們它方不方便攜帶，以及螢幕的大小適不適合書寫，就會是一個很值得列入考量的因素。

三、規格：第三點則是規格，如果你夠買平板的點不在於追求生產力的話，那麼或許擁有大螢幕、高續航力的中階款的平板就已經很適合你了，不過，若是你想要用平板來剪片、修圖，進行一些比較複雜的多工處理作業的話，那麼可能就得從一些較高階款的產品來挑選。

四、價錢：最後是價錢，將使用習慣、需求、日常用途一一列出，再看看目前符合你需求的產品有哪些，心中大概就會有個底了，也可以更精準的把錢花在刀口上。

價格差多少

Wi-Fi版的iPad Air 5最低只要新臺幣17,900元就能入手（64GB），而64GB Wi-Fi版的iPad mini 6價格則為新臺幣14,900元，以上為平板本人的價錢，相關配件像是Apple Pencil、保護殼等的價格先不看的話，iPad Air和iPad mini兩款價差最低也就是三千塊，那究竟到底該買小巧迷你的iPad mini還是搭載M1晶片的iPad Air呢？接著我們來看看兩款平板在外觀上有哪些差別。

外觀比一比

iPad Air 5和iPad mini 6基本上長得很像，正面都採用窄邊框設計，機身背面iPad Air 5底部有印上iPad Air的字樣並具有聰穎接點，iPad mini 6底部則是iPad。

尺寸上，iPad Air 5採用的是10.9吋的Liquid Retina螢幕，iPad mini 6的螢幕則是8.3 吋，支援原彩顯示、P3廣色域、抗反射鍍膜等技術，最大亮度皆為500尼特，觀看感受很舒適，螢幕畫面也都很寬敞。

顏色方面，iPad mini 6有太空灰、粉紅色、紫色、星光色四款。

iPad Air 5則有紫色、藍色、粉紅色、星光色、太空灰五種選擇，iPad Air 5的藍色在推出時燒到一票人，喜歡藍色的人可以親自去門市瞧瞧本尊，我覺得星光色和粉紅色也美，光是選個顏色就陷入障礙。

給大家看看兩台平板疊放在一起的大小差異，8.3吋的iPad mini 6很類似日常你會看到的手帳或筆記本大小，10.9吋的iPad Air 5則比較偏向課本尺寸。兩者的厚度差不多，分別為6.1mm和6.3mm。

底部採用的皆為USB-C連接埠，iPad Air 5的USB-C埠傳輸速度則最高則可達10Gbps，在傳輸速度上c會比iPad mini 6快一些，也能連接數位相機、硬碟，還有解析度高達6K的螢幕等裝置。

機身頂部都具有結合Touch ID的電源鍵，別出心裁的淡紫色不管看幾次還是很深得我心，指紋解鎖果然還是目前最純熟的技術，速度之快之讚（給Touch ID一個大拇指！）

體積＆手感如何

重量則會因版本而有點微差距，Wi-Fi的iPad mini 6重量是293克，LTE版本的則為297克，而Wi-Fi的iPad Air 5的重量為461克，LTE版本的則為462克。

單手拿LTE版本的iPad Air 5的重量感受很輕盈。要放在包包內基本上都還蠻方便攜帶的，但如果是iPad Air的話小包包可能會無法裝，要把它帶出門就得出動後背包或容量大一點的包包才行。

都有支援第二代的Apple Pencil

iPad Air 5和iPad mini 6都有支援第二代的Apple Pencil，可直接磁吸收納在機身右側，方便攜帶收納，吸上平板時也能順便替Apple Pencil充電。iPad Air 5的機身右側具有音量調整鍵，iPad mini 6的音量鍵則是在機身上方，但兩者的音量鍵的邏輯都一樣：不管直拿或橫放，要把音量調大按上面的按鍵就對了。

相關配件支援

都講到Apple Pencil了，這邊也順便和大家聊一下兩款iPad各自可與哪些配件搭配，iPad mini 6可額外搭配藍牙鍵盤使用，蘋果也有推出iPad mini 6專用的聰穎雙面夾。iPad Air 5則可搭配巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾來用。

▼白色的聰穎鍵盤美到不行，觸控板的使用體驗也很滑順，跟MacBook Air的觸控板用起來沒啥兩樣，雖然面積比較小，但不至於到會影響操作。

而即使iPad mini 6沒有支援蘋果自家的巧控鍵盤，想要利用它來打字的話，還是可行的！只要透過藍牙鍵盤來搭配就可以了，那如果你身邊剛好有一台Mac的話，也可以使用「通用控制」功能，直接以Mac的鍵盤和觸控板，在iPad mini 6上進行較輕量的文書處理作業，這個點子真的是天才又方便，很適合習慣以雙螢幕工作的人使用。

效能

iPad Air 5搭載強大的M1晶片，支援5G，有著8核心CPU+8核心GPU，還具有16核心的神經網路引擎，官方表示和上一代相比，CPU的速度會快上60%，GPU的圖形處理器性能則會提升快上兩倍，並能擁有更好的續航；iPad mini 6搭載的則為A15晶片，和前代相比，官方表示6核心的CPU效能提升40%，5核心的GPU的圖形處理器性能則提升80%。

在跑分平台Geekbench 5上，iPad Air 5在GPU圖像運算上獲得21,137分，iPad mini 6則獲得13,759的分數，看跑分結果雖然有點枯燥，但這邊還是把數據放上來給大家當個參考，理論上來說搭載M1的iPad Air 5會比iPad mini 6更能應付複雜的多工處理作業，也可處理剪輯影片、3D製圖等需求，和玩一些較吃效能的遊戲。

前鏡頭都有人物居中！

鏡頭方面，iPad Air 5和iPad mini 6都搭載了一顆1200萬畫素的廣角鏡頭。

前鏡頭則均為1200萬畫素，支援122°超廣角，並有支援「人物居中」功能，就算在視訊時移動位置，也還是能依舊維持在畫面的中央，在視訊會議或FaceTime通話時的體驗會更好，畫質也能更清楚。

續航

續航方面，官方表示iPad Air 5和iPad mini 6用Wi‑Fi無線上網或觀賞影片，續航最長可達10小時，行動數據網路上網最長則可達9小時，兩款平板在官網上的續航數據是相同的。

實際使用Wi‑Fi連線，用這兩台平板來播放Netflix，並將音量調至40%，亮度調至70％，掉電的數據如下，不過3C用品的續航力仍會因為使用習慣和連線狀況而異，以下數據就給各位獺友當個參考啦！

●連續播放影片一小時 iPad Air 5：98%→86% iPad mini 6：98%→84% ●連續播放影片兩小時 iPad Air 5：86%→75% iPad mini 6：84%→74%

哪款iPad適合我？

在看了以上幾點的比較後，最後回到本文的主軸，如果今天想入手人生第一台平板的話，那究竟你該選iPad Air 5還是iPad mini 6呢？套句我們常講的話，最終還是建議大家可以回到你的需求和用途來決定。

像是，你買平板主要就是為了追劇、玩遊戲、看漫畫娛樂用，平常也鮮少會用iPad來記錄筆記、修圖、剪片的話，那麼我會說可以大膽的選擇iPad mini 6，A15晶片可以應付一些吃效能的手遊，加上它的螢幕大小玩手遊剛剛好，攜帶上也很方便，週末如果想帶著它去咖啡廳追劇、看電影，放在包包裡頭也不會太佔空間。

而如果今天你會想買平板，有很大的原因是你想用它來做筆記、畫重點，並且想用iPad來進行一些較輕量的文書處理作業的話，那麼我會覺得iPad Air 5的大小比較適合，iPad mini 6很方便攜帶沒錯，當然要用來做筆記也沒問題，但因為它的螢幕尺寸有限，很可能就會遇到只寫了一點內容，就必須要換頁的情況，且如果想用iPad mini 6來打字或處理一些輕量文書作業的話，除非搭配 Mac 使用通用控制功能，否則只能自行外接藍牙鍵盤才行。

以上兩款iPad的規格比較和一些挑選建議提供給獺友參考，最後也附上詳細的表格，讓大家再次看看它們在規格上有哪些差別，別忘記擇你所愛，愛你所擇，依照用途、需求和你的喜好選下去就對，祝福大家都能挑到心中最合適的平板啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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