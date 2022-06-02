蘋果AirPods Pro 2渲染圖 外媒：外觀幾乎不變

集微網消息，據外媒MacRumors報導，AirPods Pro 2 的設計可能與1代基本相同，並不會採用傳聞中取消耳機柄的設計。



去年，MacRumors分享了據稱揭示了第二代“AirPods Pro”的泄露圖，展示了一種幾乎沒有變化的設計，而近日，蘋果概念圖形設計師Ian Zelbo基於該泄露圖進行了3D 比例的比較，進一步証明第二代“AirPods Pro”不會採用所謂的“無柄”設計。

從去年的圖片中可以明顯看出，所謂的第二代“AirPods Pro”耳塞沒有配備向下的紅外傳感器來檢測耳機入耳，但最新的 3D 比較表明新的“AirPods Pro”將具有皮膚檢測傳感器。其證實，所謂的第二代“AirPods Pro”圖像顯示的皮膚檢測傳感器與第三代 AirPods 的尺寸和方向完全相同，實際上除了皮膚檢測傳感器切口之外，新耳機的設計與當前一代的“AirPods Pro”相同，杆的長度或耳塞入耳部分的形狀沒有變化。

此前，蘋果分析師郭明錤在推特表示，蘋果AirPods Pro 2將於2022年下半年在越南實現量產，這也是蘋果主要產品在中國大陸以外成功量產的案例。

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