美國新法擬要求iPhone「開放側載」 庫克怒了：乾脆去用安卓手機啊！

或許是配合Motorola透露即將在7月公布搭載2億畫素規格相機的新款手機，其中預期將採用三星首款對應2億畫素解像能力的ISOCELL HP1感光元件，而三星稍早也展示由專業攝影師以搭載此感光元件的工程原型機所拍攝貓咪影像，並且輸出成巨幅廣告看板，藉此詮釋2億畫素所能呈現影像細膩度。

2022-05-30 08:16