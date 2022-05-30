美國新法擬要求iPhone「開放側載」 庫克怒了：乾脆去用安卓手機啊！
Apple打造封閉的iOS系統，以保護用戶個資為首要任務，不過近日美國參議員提出修訂法案，要求科技龍頭開放「側載」，這對Apple而言絕對是一項天大的壞消息。
根據外媒《MacRumors》報導，美國參議員Amy Klobuchar提出《美國選擇與創新法案》修訂版，將要求Apple支援「側載」（即指使用者可繞過官方軟體商店，在手機系統中自行安裝第三方開發的應用程式軟體）。這項修訂版法案恐限制Apple、Facebook及Google在內的美國科技龍頭公司，避免其利用龍頭地位帶給自家產品更多優勢，但對於三星、Oppo及Vivo等他國科技公司則無限制，這在未來可能也會出現問題。
該法案說明，開放側載功能能讓iOS系統與Android平台更加相似；不過，Apple則認為啟動側載恐會讓iPhone使用者面臨更多駭客攻擊或敏感個資外洩問題，「網路攻擊者可以完全避開Apple的隱私政策和安全保護」，該法案變相允許「（放任）惡意軟體及用戶個資被利用事件激增」。
事實上，Apple公司執行長庫克（Tim Cook）曾發表對於iPhone開放側載的看法，他直言「如果你想側載，你應該購買一台Android手機，而不是iPhone」，庫克甚至將側載比喻成一家汽車製造商出產沒有裝置安全氣囊或安全帶的汽車，認為這麼做的風險實在太大。
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