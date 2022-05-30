快訊

國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻擔任競選總幹事

到茂林多納大橋旅遊被沖走 丈夫卡沙洲報警妻搜救中

中央規劃兒童疫苗大型接種站 柯文哲：很白痴的命令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國新法擬要求iPhone「開放側載」 庫克怒了：乾脆去用安卓手機啊！

聯合新聞網／ 綜合報導
Apple執行長庫克（Tim Cook）。 示意圖／歐新社
Apple執行長庫克（Tim Cook）。 示意圖／歐新社

Apple打造封閉的iOS系統，以保護用戶個資為首要任務，不過近日美國參議員提出修訂法案，要求科技龍頭開放「側載」，這對Apple而言絕對是一項天大的壞消息。

根據外媒《MacRumors》報導，美國參議員Amy Klobuchar提出《美國選擇與創新法案》修訂版，將要求Apple支援「側載」（即指使用者可繞過官方軟體商店，在手機系統中自行安裝第三方開發的應用程式軟體）。這項修訂版法案恐限制Apple、FacebookGoogle在內的美國科技龍頭公司，避免其利用龍頭地位帶給自家產品更多優勢，但對於三星、Oppo及Vivo等他國科技公司則無限制，這在未來可能也會出現問題。

該法案說明，開放側載功能能讓iOS系統與Android平台更加相似；不過，Apple則認為啟動側載恐會讓iPhone使用者面臨更多駭客攻擊或敏感個資外洩問題，「網路攻擊者可以完全避開Apple的隱私政策和安全保護」，該法案變相允許「（放任）惡意軟體及用戶個資被利用事件激增」。

事實上，Apple公司執行長庫克（Tim Cook）曾發表對於iPhone開放側載的看法，他直言「如果你想側載，你應該購買一台Android手機，而不是iPhone」，庫克甚至將側載比喻成一家汽車製造商出產沒有裝置安全氣囊或安全帶的汽車，認為這麼做的風險實在太大。

Apple iPhone iOS Android Google Facebook

延伸閱讀

便宜有好貨！外媒曝買「舊旗艦」最佳時機來了 這5款值得入手

宗教聚會秒變「性愛轉播秀」 夫妻房事被教友call in打斷：上鏡啦

晚上10點洗澡被樓下抗議 屋主曝「奇葩格局」嘆：拜託建商不要造孽

二次面試「變不同部門」主管掛保證給30K 她秒錄取怕爆：屎缺嗎？

相關新聞

蘋果下周WWDC估將發表M2晶片版MacBook Air

蘋果全球開發者大會（WWDC）將在下周登場，彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，屆時...

便宜有好貨！外媒曝買「舊旗艦」最佳時機來了 這5款值得入手

一台旗艦款智慧型手機動輒3萬元以上，你買得下手嗎？外媒《Androidauthority》透露近年應該是適合購買「舊旗艦」機種的最佳時機，同時列出5款最值得入手的機型。 《Androidauth

泰國Apple Pay廣告疑秀iPhone 14新外觀？影片主人說話了

稍早有影片凸顯蘋果即將推出的iPhone 14將採用驚嘆號造型的開孔視訊鏡頭設計...

美國新法擬要求iPhone「開放側載」 庫克怒了：乾脆去用安卓手機啊！

Apple打造封閉的iOS系統，以保護用戶個資為首要任務，不過近日美國參議員提出修訂法案，要求科技龍頭開放「側載」，這對Apple而言絕對是一項天大的壞消息。 根據外媒《MacRumors》報導

手機相機2億畫素？三星秀成像實力 可輸出貓咪超細膩巨型廣告海報

或許是配合Motorola透露即將在7月公布搭載2億畫素規格相機的新款手機，其中預期將採用三星首款對應2億畫素解像能力的ISOCELL HP1感光元件，而三星稍早也展示由專業攝影師以搭載此感光元件的工程原型機所拍攝貓咪影像，並且輸出成巨幅廣告看板，藉此詮釋2億畫素所能呈現影像細膩度。

蘋果WWDC 2022 有望秀新款「realityOS」作業系統

在蘋果即將舉辦今年度的WWDC 2022開發者大會之際，相關消息再次指稱蘋果即將公布名為「realityOS」的新版作業系統，可能對應接下來即將推出的虛擬視覺頭戴裝置。另外，彭博新聞記者Mark Gurman再次透露蘋果接下來將在iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13及tvOS 16加入諸多更實用更新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。