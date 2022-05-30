蘋果WWDC 2022 有望秀新款「realityOS」作業系統

在蘋果即將舉辦今年度的WWDC 2022開發者大會之際，相關消息再次指稱蘋果即將公布名為「realityOS」的新版作業系統，可能對應接下來即將推出的虛擬視覺頭戴裝置。另外，彭博新聞記者Mark Gurman再次透露蘋果接下來將在iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13及tvOS 16加入諸多更實用更新。

先前其實就有消息，指稱蘋果將以「realityOS」作為即將推出虛擬視覺頭戴裝置的作業系統，可能同樣以iOS為基礎，並且針對虛擬視覺裝置進行最佳化設計。

而稍早在美國專利及商標局公布批准文件顯示，兩份在2021年12月8日提出申請，雖然並未直接標示為蘋果提出申請，但從申請業者Realityo Systems所登記地址，均與蘋果過去申請macOS作業系統名稱專利使用地址相同，顯示蘋果事先透過外部公司取得此項作業系統名稱專利，之後才會將專利移轉成為蘋果旗下資產。

至於「realityOS」並非今年才出現，更早之前就有人傳出此款作業系統在蘋果內部是以「Oak」作為產品代號。

另外，彭博新聞記者Mark Gurman稍早也進一步透露此次WWDC 2022期間即將公布的新版作業系統更新，其中雖然不會推出大幅更新項目，但會針對iOS 15等作業系統版本功能進行升級。

在iOS 16部分，預期將會強化螢幕上鎖時的應用功能，其中包含善用OLED螢幕特性加入常時顯示功能 (Always On Display)，讓使用者能像Apple Watch一樣觀看當前時間、推撥訊息等內容，另外也會針對可變畫面更新率重新作調整，讓螢幕可在必要時維持1Hz畫面更新率，以利降低螢幕耗電比例。

其他部分，則包含會在iPadOS 16更新多工操作與分割畫面應用功能，tvOS 16則會加入更多智慧家庭網路應用功能，watchOS 9則會改善導航與一般使用體驗，其中包含加入更多錶盤功能與低耗電模式。

macOS 13部分則會進一步與iOS作業系統有更多整合，同時操作介面、使用體驗也會更加一致，以利目前蘋果希望讓iPhone、iPad與Mac機種有更高度協同作業的使用體驗發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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