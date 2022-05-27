Pixel手機要出可凹螢幕了？外媒曝Google開發時程

今年有望在9月推出的iPhone 14系列每周都有新爆料！若iPhone 13強打綠色系，那今年會推什麼顏色呢？國外媒體曝光iPhone 14 Pro全新渲染圖，其中以紫色最為夢幻，而這種紫色不像是「先前所想像的紫色」、也不是iPhone 12版本的紫色，更讓果粉好奇實機顏色到底為何。

2022-05-26 15:50