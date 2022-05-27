Pixel手機要出可凹螢幕了？外媒曝Google開發時程
韓國媒體The Elec取得消息指稱，Google再次延後其螢幕可凹折手機推行時間，原因在於產品尚未符合Google原先設計預期目標。
Google傳聞中的螢幕可凹折手機，原本傳聞將延後至今年第四季公布，但從The Elec報導內容表示，可能因為產品設計未能符合原訂目標，因此Google再次延後此款產品發表時間。
而顯示供應鏈顧問調研機構DSCC共同創辦人暨執行長Ross Young稍早則透過個人Twitter表示，Google此款手機將延後至明年春季問世。
不過，Google方面並未對此作任何回應。
在此之前，其實就有不少傳聞指出Google即將推出以Pixel品牌打造的螢幕可凹折手機，並且大幅度採用Android L作業系統設計，而可凹折的主螢幕尺寸將採7.57吋設計，作為一般使用的螢幕則採5.78吋設計，預期將採用類似三星Galaxy Z Fold系列機種形式打造。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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