快訊

德州小學槍擊案奪21命 槍手作案前曾發三則訊息給她

送禮被拒！邱奕勝沒收的禮物 其實是張善政心血結晶

【早晨財經速解讀】玉山金法說Q1衰退 升息沒幫助 巴菲特為何今年可以大贏標普？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IDC：2022年一季度全球最暢銷手機為iPhone 13

集微網／ 集微網
新加坡一處門市的蘋果iPhone 13廣告看板。 路透
新加坡一處門市的蘋果iPhone 13廣告看板。 路透

集微網消息，根據IDC的最新報告，蘋果iPhone 13 是2022 年第一季度全球最暢銷的智能手機。

IDC表示，盡管蘋果面臨嚴重的供應問題，但iPhone 12和iPhone 11分別是 2021 年和 2020 年最暢銷的手機，因此 iPhone 13 的強勁開侷在意料之中。從競爭情況來看，iPhone 13 似乎主要面臨與蘋果其他機型的正面交鋒。6.7 英寸的 iPhone 13 Pro Max在2022 年第一季度排名第二，這表明人們更願意為使用更大的屏幕支付少量溢價。

較小的 6.1 英寸iPhone 13 Pro獲得了第四名，而小巧的 5.4 英寸 iPhone 13 mini 未能進入前 5 名，進一步解釋了蘋果傳聞中決定淘汰迷你尺寸 iPhone 的原因。據了解，iPhone 13 系列在 2022 年前三個月佔 iPhone 總收入的 84%。其餘收入來自 iPhone SE（2022 年）和舊款 iPhone 12 和 iPhone 11。

三星同樣榜上有名，入門級 Galaxy A12 在 1 月至 3 月季度排名第三，終端 Galaxy A32 排名第五，其表示，三星是目前低端智能手機領域的領導者，很可能在未來幾個季度繼續保持領先地位。之後的Galaxy A12 和 Galaxy A32將被新款 Galaxy A13 和 Galaxy A33 取代，這有助於三星在所有價位都提供 5G 支持的目標。

領導者 蘋果 iPhone 13

延伸閱讀

iPhone 14螢幕刷新率升級 可實現Apple Watch「免解鎖隨顯」

日經：大陸封控拖累iPhone新機開發 恐影響最初產量

燦坤iPhone 13 / Pro / ProMax全系列 挑戰市場最優惠

蘋果啟動「去中化」 台廠更穩了

相關新聞

外媒爆：三星秘密籌組「夢幻隊」 將推新晶片挑戰蘋果M1

三星希望在2025年開始為Galaxy S系列搭載新款自製專用晶片，來挑戰Apple的M1產品，為此正在籌組約1000人的新團隊，約在七月正式成軍。 根據韓媒東亞日報報導，三星正在秘密籌組「夢幻

iPhone 14螢幕刷新率升級 可實現Apple Watch「免解鎖隨顯」

根據一位螢幕分析師Ross Young稱，美國Apple公司即將推出的iPhone 14 Pro螢幕可能具有永遠在線的顯示（Always-On)）功能，這得益於其可變刷新率和ProMotion技術。

手機網路又變慢了？ 小心是被這個動作干擾電波

現代科技發達，只要有一台手機，就能夠連上網路，想查資料、交朋友或玩遊戲都沒問題。不過有時碰上網速不佳，連線效率打折，可就讓人傷透腦筋了。最近日本媒體，就點出有時手機網路不佳的一項原因。

IDC：2022年一季度全球最暢銷手機為iPhone 13

集微網消息，根據IDC的最新報告，蘋果的 iPhone 13 是2022 年第一季度全球最暢銷的智能手機。

台灣三星年中慶618贏家購物節 買手機抽賓士

台灣三星電子串聯線上網路商城與線下實體門市，推出「618贏家購物節」，於6月1日起至6月30日止，祭出眾多優惠，其中活動...

燦坤iPhone 13 / Pro / ProMax全系列 挑戰市場最優惠

抗疫拉抬市場買氣，燦坤（2430）推出「燦坤安疫選物節」，在5月18至31日期間，買iPhone燦坤祭出各種方案，挑戰市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。