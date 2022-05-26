IDC：2022年一季度全球最暢銷手機為iPhone 13

集微網消息，根據IDC的最新報告，蘋果的 iPhone 13 是2022 年第一季度全球最暢銷的智能手機。

IDC表示，盡管蘋果面臨嚴重的供應問題，但iPhone 12和iPhone 11分別是 2021 年和 2020 年最暢銷的手機，因此 iPhone 13 的強勁開侷在意料之中。從競爭情況來看，iPhone 13 似乎主要面臨與蘋果其他機型的正面交鋒。6.7 英寸的 iPhone 13 Pro Max在2022 年第一季度排名第二，這表明人們更願意為使用更大的屏幕支付少量溢價。

較小的 6.1 英寸iPhone 13 Pro獲得了第四名，而小巧的 5.4 英寸 iPhone 13 mini 未能進入前 5 名，進一步解釋了蘋果傳聞中決定淘汰迷你尺寸 iPhone 的原因。據了解，iPhone 13 系列在 2022 年前三個月佔 iPhone 總收入的 84%。其餘收入來自 iPhone SE（2022 年）和舊款 iPhone 12 和 iPhone 11。

三星同樣榜上有名，入門級 Galaxy A12 在 1 月至 3 月季度排名第三，終端 Galaxy A32 排名第五，其表示，三星是目前低端智能手機領域的領導者，很可能在未來幾個季度繼續保持領先地位。之後的Galaxy A12 和 Galaxy A32將被新款 Galaxy A13 和 Galaxy A33 取代，這有助於三星在所有價位都提供 5G 支持的目標。

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