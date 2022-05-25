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華為推MateBook 16s等多款筆電 台灣暫時看不到

聯合新聞網／ 楊又肇
▲MateBook 16s
▲MateBook 16s

因應台灣Computex 2022展期，華為也宣布推出旗下符合Intel Evo設計的MateBook 16s，以及新款MateBook D 16、MateBook 14與MateBook D 14，另外則推出新款MateView SE顯示器。

不過，目前這幾款裝置都僅先在中國市場銷售，暫時尚未有在台灣及國際市場銷售消息。

其中，符合Intel Evo設計的MateBook 16s，採用最高第12代Core i9處理器規格，並且配置Iris Xe顯示設計，記憶體則配置16GB與最高1TB SSD容量，螢幕則採16吋、3:2顯示比例與2520 x 1680解析度設計的IPS觸控面板。

▲MateBook 16s
▲MateBook 16s

電池部分則搭載84Wh規格，支援135W充電，配置壓按行程達1.5mm的背光按鍵，以及大尺寸玻璃觸控板設計，連接埠則包含1組Thunderbolt 4、1組USB 3.2 Gen 1 Type-C、2組USB 3.2 Gen 1 Type-A，以及1組HDMI輸出，此外還額外搭載一組獨立智慧語音按鍵，可快速啟動語音輸入或字幕翻譯功能。

除了MateBook 16s，華為也同步更新MateBook D 16，同樣採用16吋螢幕設計，但顯示比例採16:10，處理器採用第12代Core i系列標準電壓處理器，並且採用60Wh電池容量，支援65W充電規格。其他部分，華為也更新MateBook 14與MateBook D 14，同樣換上第12代Core i系列處理器。

▲MateBook D 16
▲MateBook D 16

▲MateBook 14
▲MateBook 14

▲MateBook D 14
▲MateBook D 14

新款MateView SE顯示器則採用23.8吋、16:9顯示比例，對應Full HD解析度規格與75Hz畫面更新率，本身支援AMD FreeSync抗畫面撕裂技術，並且具備抗藍光，以及可仿照電子書的顯示效果，讓使用者能較舒適地長時間觀看使用，而螢幕支架則可選擇可旋轉、升降規格。

建議售價方面，MateBook 16s將以人民幣6999元起跳價格銷售，MateBook D 16建議售價則是人民幣5699元起跳，至於新款MateView SE顯示器建議售價則從人民幣799元起跳。

▲MateView SE顯示器
▲MateView SE顯示器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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