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手機網路又變慢了？ 小心是被這個動作干擾電波
現代科技發達，只要有一台手機，就能夠連上網路，想查資料、交朋友或玩遊戲都沒問題。不過有時碰上網速不佳，連線效率打折，可就讓人傷透腦筋了。最近日本媒體，點出有時手機網路不佳的一項原因。
根據日本媒體「PHILEWEB」報導，行動網路可說是手機的一大命脈，只要網路出了問題，手機功能再好都是枉然。而會影響到平時網速的原因之一，很可能就在於充電線上。
報導指出，在使用充電線時，因為會散發出電波，所以可能造成對網路速度的影響。這些高速、大容量的USB，以序列通訊進行傳輸，有干擾到手機內部元件的可能，使得網路的品質下滑。
儘管業者也知道這一點，並且儘可能在設計上，減少充電線對於手機網路的影響，不過終究還是難免碰到干擾。如果想要保持網路暢通，最好就別在還插著充電線的狀況下使用手機，以免訊號品質出問題。
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