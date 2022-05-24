OPPO揭曉率先採用Snapdragon 7 Gen 1處理器、自製晶片MariSilicon X的Reno 8系列手機

日前預告Reno 8外觀等細節之後，OPPO在今日 (5/23)晚間正式揭曉Reno 8系列手機，分別推出標準款Reno 8、Reno 8 Pro，以及Reno 8 Pro+，並且搭載新版ColorOS 12.1客製化操作介面。

除了先前公布外觀，確定背蓋採用類似Find X5般一體成形、隆起造型的主相機設計，其中更採用75度曲面，標榜無論從哪個角度使用手機都能手指貼合此曲面弧度，而邊框依然維持直角平面造型，更確認搭載自製晶片MariSilicon X，以及NFC功能與360度智慧天線設計。

其中，Reno 8 Pro+提供逍遙青、漫游灰與暗湧黑三款配色，提供8GB或12GB記憶體，配合提供256GB儲存容量，搭載聯發科天璣8100-Max處理器、支援120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕、對應0.2秒即可完成螢幕下指紋辨識，電池則對應4500mAh容量、支援80W有線快充，更強調搭載可自動修復的電池膜設計，搭配電池演算法，藉此確保充電安全與電池使用壽命。

而搭配自製晶片MariSilicon X，藉由MariLumi影像運算，對應最高20位元影像色彩處理，並且支援Ulta HDR影像，藉此提升整體相機拍攝表現，相機規格則分別配置3200萬畫素視訊鏡頭，以及包含5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭在內規格的主相機模組。

Reno 8 Pro則是換成Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1處理器，並且提供夜游黑、微醺、邂逅藍三款配色，採6.62吋AMOLED螢幕，Reno 8則提供夜游黑、微醺、晴空藍三款配色，處理器則改為天璣1300，並未搭載自製晶片MariSilicon X，螢幕畫面更新率則調整為90Hz，對應6.43吋AMOLED面板規格。

在此次推出新機，Reno 8系列將搭載ColorOS 12.1客製化操作介面，其中包含維持長達36個月的流暢操作體驗、長時間電池使用壽命表現，以及全新家庭空間服務，分別提供小布視訊通話、螢幕共享、安全事件通報、快速開啟健康碼，以及NFC校園卡功能。

建議售價方面，Reno 8將以人民幣2499元起跳價格銷售，Reno 8 Pro建議售價則從人民幣2999元起跳，而Reno 8 Pro+建議售價則從人民幣3699元起跳，目前已經開放中國市場預訂，預計在6月1日正式開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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