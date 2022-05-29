韓媒爆中國京東方被抓包擅改iPhone OLED螢幕設計 恐失去iPhone14訂單
韓國媒體《The Elec》報導，中國螢幕面板製造商京東方在未經 Apple 蘋果公司批准，擅改 iPhone 13 OLED 設計，將 TFT 薄膜電晶體電路變寬，被抓包後退貨。
或許是因為這原因影響，傳聞京東方失去了 2022 年 iPhone 14 OLED 螢幕的訂單。
《The Elec》先前曾報導，製造 6.1 吋 iPhone OLED 螢幕的中國面板廠京東方出貨量連續暴跌四個月，一開始外界認為是面板驅動 IC 短缺所致，而後有傳聞指稱是京東方為了提高收益擅改 OLED 面板訂單，而無法達到 Apple 蘋果官方的良率。
為了解決訂單問題，傳聞京東方派遣高層與多名員工前往美國 Apple 蘋果總部，解釋更改晶體管電路寬度的理由，並希望蘋果官方能簽訂 iPhone 14 OLED 的訂單，但據傳京東方並沒有獲得 Apple 蘋果官方的明確回應。
《The Elec》報導表示，Samsung Display 三星顯示器將會量產 6.1 吋和 6.7 吋 iPhone 14 Pro 機型，採用 LTPO 技術。另外，LG Display 樂金顯示器也將首度為 iPhone 14 Pro Max 提供 LTPO OLED 面板。
圖片及資料來源：The Elec
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/202650/，聯合新聞網獲授權轉載。》
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