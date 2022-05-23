美國FCC疑洩蘋果新品 網瘋傳是新款AirPort路由器

美國FCC網站認證文件描述一款必須等到今年11月才能解禁的蘋果裝置，其中搭載兩組Gigabit Ethernet網路連接孔，並且具備Wi-Fi、藍牙與NFC連接功能，另外更配置USB-C連接孔，以及包含1.5GB記憶體、32GB儲存容量，本身還預載iOS 15.5作業系統。

目前暫時還無法確認此款裝置具體細節，但型號採用「A2657」，韌體版本則是「19F47」開頭，基本上就是對應iOS 15.5作業系統。

另外，在認證文件中更說明此款裝置將配合MacBook Pro與iMac裝置使用，因此有可能是對應Mac機種使用的隨身網路設備，但是否就是先前市場傳聞蘋果即將再次推出的新款AirPort產品，現在還沒有進一步消息。

蘋果過去曾推行自有Wi-Fi無線路由器產品AirPort系列，但由於市場越來越多業者加入競爭，使得蘋果此類產品銷售機會被大幅擠壓，因此在2016年宣布解散AirPort產品研發團隊，並且在2018年正式終止銷售AirPort系列產品。

不過，隨著蘋果持續強化HomeKit應用，而越來越多蘋果產品也著重智慧連網應用，或許將使蘋果重新啟用AirPort系列產品銷售計畫，並且整合旗下產品連接應用，提供更簡單、穩定的無線網路連接體驗。

而在其他大膽猜測看法中，更有人預期此款蘋果裝置，有可能就是近期有不少傳聞，甚至蘋果已經向董事會成員展示的虛擬視覺頭戴裝置原型設計，但目前還沒有更具體確認消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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