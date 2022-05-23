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美國FCC疑洩蘋果新品 網瘋傳是新款AirPort路由器

聯合新聞網／ 楊又肇

美國FCC網站認證文件描述一款必須等到今年11月才能解禁的蘋果裝置，其中搭載兩組Gigabit Ethernet網路連接孔，並且具備Wi-Fi、藍牙與NFC連接功能，另外更配置USB-C連接孔，以及包含1.5GB記憶體、32GB儲存容量，本身還預載iOS 15.5作業系統。

目前暫時還無法確認此款裝置具體細節，但型號採用「A2657」，韌體版本則是「19F47」開頭，基本上就是對應iOS 15.5作業系統。

另外，在認證文件中更說明此款裝置將配合MacBook Pro與iMac裝置使用，因此有可能是對應Mac機種使用的隨身網路設備，但是否就是先前市場傳聞蘋果即將再次推出的新款AirPort產品，現在還沒有進一步消息。

蘋果過去曾推行自有Wi-Fi無線路由器產品AirPort系列，但由於市場越來越多業者加入競爭，使得蘋果此類產品銷售機會被大幅擠壓，因此在2016年宣布解散AirPort產品研發團隊，並且在2018年正式終止銷售AirPort系列產品。

不過，隨著蘋果持續強化HomeKit應用，而越來越多蘋果產品也著重智慧連網應用，或許將使蘋果重新啟用AirPort系列產品銷售計畫，並且整合旗下產品連接應用，提供更簡單、穩定的無線網路連接體驗。

而在其他大膽猜測看法中，更有人預期此款蘋果裝置，有可能就是近期有不少傳聞，甚至蘋果已經向董事會成員展示的虛擬視覺頭戴裝置原型設計，但目前還沒有更具體確認消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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在近期傳出蘋果已經向董事會成員展示傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，The Information網站更取得消息，透露蘋果此款裝置更多細節。

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