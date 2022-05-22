蘋果虛擬視覺頭戴裝置 藏這麼多顆鏡頭識別使用者表情與嘴部動作

在近期傳出蘋果已經向董事會成員展示傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，The Information網站更取得消息，透露蘋果此款裝置更多細節。

其中，前蘋果設計長Jony Ive也參與此款頭戴裝置造形設計，同時相較其他業者打造虛擬視覺頭戴裝置將電池外移至頭部配戴位置後方，Jony Ive的設計似乎更傾向將電池整合在頭戴裝置內，並且讓整體外型更簡化、輕量化。

而藉由總數達14組攝影鏡頭設備，蘋果的虛擬視覺頭戴裝置將能完整追蹤識別配戴者臉部表情，讓使用者能在虛擬環境中完整重現個人面容，甚至可以清楚識別嘴部動作。

不過，報導中引述曾參與蘋果虛擬視覺頭戴裝置設計的人員說法，此款頭戴裝置主要應用範圍並未包含遊戲，同時蘋果也未針對此款裝置設計專屬控制器，而是透過手部識別手指動作，藉此進行細微操作，例如在虛擬環境中輸入文字、用手指塗鴉等。

在硬體規格方面，此款頭戴裝置將能以無線連接般獨立使用，但依然必須搭配外部運算設備運作，而外部運算設備預期會搭配與Mac Studio相同的M1 Ultra處理器，藉此對應更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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