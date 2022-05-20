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OPPO Reno 8 Pro+一體成形 外觀曝光、搭載晶片MariSilicon X

聯合新聞網／ 楊又肇

日前預告將在5月23日晚間7點推出Reno 8系列手機，同時也將公布新款OPPO Pad Air平板消息，OPPO很快地透過預約頁面公布Reno 8系列具體外觀，更確定Reno 8 Pro+將採用類似Find X5般一體成形、隆起造型的主相機設計，但邊框依然維持直角平面造型，更確認搭載自製晶片MariSilicon X。

配色方面，Reno 8 Pro+將提供逍遙青、漫游灰與暗湧黑三款配色，提供8GB或12GB記憶體，配合提供256GB儲存容量，並且從即日起開放預訂。

其他規格方面，Reno 8 Pro+將採用聯發科天璣8100處理器，搭配自製晶片MariSilicon X，藉由MariLumi影像運算，對應最高20位元影像色彩處理，並且支援Ulta HDR影像，藉此提升整體相機拍攝表現。

作業系統則採用新版ColorOS 12.1操作介面，標榜對應36個月流暢使用，同時藉由人工智慧解決儲存碎片化問題，並且讓操作更加流暢。

除了Reno 8 Pro+，預期OPPO將同步揭曉提供夜游黑、微醺、晴空藍三款配色的Reno 8，以及提供夜游黑、微醺、邂逅藍三款配色的Reno 8 Pro，另外也包含日前已經公布的新款平板裝置OPPO Pad Air。

▲Reno 8 Pro+
▲Reno 8 Pro+

▲Reno 8 Pro
▲Reno 8 Pro

▲Reno 8
▲Reno 8

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB

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