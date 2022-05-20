OPPO Reno 8 Pro+一體成形 外觀曝光、搭載晶片MariSilicon X
日前預告將在5月23日晚間7點推出Reno 8系列手機，同時也將公布新款OPPO Pad Air平板消息，OPPO很快地透過預約頁面公布Reno 8系列具體外觀，更確定Reno 8 Pro+將採用類似Find X5般一體成形、隆起造型的主相機設計，但邊框依然維持直角平面造型，更確認搭載自製晶片MariSilicon X。
配色方面，Reno 8 Pro+將提供逍遙青、漫游灰與暗湧黑三款配色，提供8GB或12GB記憶體，配合提供256GB儲存容量，並且從即日起開放預訂。
其他規格方面，Reno 8 Pro+將採用聯發科天璣8100處理器，搭配自製晶片MariSilicon X，藉由MariLumi影像運算，對應最高20位元影像色彩處理，並且支援Ulta HDR影像，藉此提升整體相機拍攝表現。
作業系統則採用新版ColorOS 12.1操作介面，標榜對應36個月流暢使用，同時藉由人工智慧解決儲存碎片化問題，並且讓操作更加流暢。
除了Reno 8 Pro+，預期OPPO將同步揭曉提供夜游黑、微醺、晴空藍三款配色的Reno 8，以及提供夜游黑、微醺、邂逅藍三款配色的Reno 8 Pro，另外也包含日前已經公布的新款平板裝置OPPO Pad Air。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人乖乖「類封城」
▪ 流量密碼？比爆乳鋼琴女神小P狂…她換裝貼薄紗秀驚人身材
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變「神機」
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言