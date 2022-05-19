宏碁Predator遊戲筆電秀3D視覺體驗 2款27吋電競螢幕曝光

此次在遊戲機種更新部分，宏碁也宣布推出新款加入3D視覺體驗的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，以及另一款遊戲筆電Predator Triton 300 SE，並且同步推出兩款支援AMD FreeSync Premium技術，並且獲得德國萊茵TÜV Eyesafe顯示認證的Predator電競螢幕。

此次更新的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition遊戲筆電，加入宏碁SpatialLabs TrueGame技術，將3D視覺體驗帶到遊戲，支援超過50款最新或經典遊戲作品使用。

而硬體方面，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition採用Intel第12代Core i9處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡，並且採用15.6吋、UHD解析度2D螢幕，可配合位於螢幕上方的液晶雙凸柱狀透鏡呈現3D影像內容。

▲Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

至於此次同步推出的輕薄遊戲筆電Predator Triton 300 SE，同樣採第12代Core系列處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，螢幕則採16吋、240Hz畫面更新率，支援NVIDIA G-SYNC及NVIDIA Advanced Optimus設計，藉此在效能與電力續航取得更好平衡。

▲Predator Triton 300 SE

另外，宏碁此次也宣布推出Predator XB273K LV及Nitro XV272U RV兩款電競螢幕，前者對應27吋、UHD解析度、160Hz畫面更新率，並且支援AMD FreeSync Premium技術，後者則對應27吋、WQHD解析度、170Hz畫面更新率與1ms反應時間，同樣也支援AMD FreeSync Premium技術。

兩款螢幕均符合德國萊因TÜV Eyesafe顯示認證，而Predator XB273K LV符合VESA DisplayHDR 600認證，Nitro XV272U RV則符合VESA DisplayHDR 400認證。

▲Predator XB273K LV

▲Nitro XV272U RV

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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