快訊

肯德基改開蛋撻專賣店？外送暴雷販售細節曝光了

同為難民卻是兩種命運？為何波蘭只接納烏克蘭難民

台股早盤挫逾300點失守萬六 台積電開盤下跌15元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁Predator遊戲筆電秀3D視覺體驗 2款27吋電競螢幕曝光

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Predator Helios 300 SpatialLabs Edition
▲Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

此次在遊戲機種更新部分，宏碁也宣布推出新款加入3D視覺體驗的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，以及另一款遊戲筆電Predator Triton 300 SE，並且同步推出兩款支援AMD FreeSync Premium技術，並且獲得德國萊茵TÜV Eyesafe顯示認證的Predator電競螢幕。

此次更新的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition遊戲筆電，加入宏碁SpatialLabs TrueGame技術，將3D視覺體驗帶到遊戲，支援超過50款最新或經典遊戲作品使用。

而硬體方面，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition採用Intel第12代Core i9處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡，並且採用15.6吋、UHD解析度2D螢幕，可配合位於螢幕上方的液晶雙凸柱狀透鏡呈現3D影像內容。

▲Predator Helios 300 SpatialLabs Edition
▲Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

至於此次同步推出的輕薄遊戲筆電Predator Triton 300 SE，同樣採第12代Core系列處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，螢幕則採16吋、240Hz畫面更新率，支援NVIDIA G-SYNC及NVIDIA Advanced Optimus設計，藉此在效能與電力續航取得更好平衡。

▲Predator Triton 300 SE
▲Predator Triton 300 SE

另外，宏碁此次也宣布推出Predator XB273K LV及Nitro XV272U RV兩款電競螢幕，前者對應27吋、UHD解析度、160Hz畫面更新率，並且支援AMD FreeSync Premium技術，後者則對應27吋、WQHD解析度、170Hz畫面更新率與1ms反應時間，同樣也支援AMD FreeSync Premium技術。

兩款螢幕均符合德國萊因TÜV Eyesafe顯示認證，而Predator XB273K LV符合VESA DisplayHDR 600認證，Nitro XV272U RV則符合VESA DisplayHDR 400認證。

▲Predator XB273K LV
▲Predator XB273K LV

▲Nitro XV272U RV
▲Nitro XV272U RV

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 LV

延伸閱讀

AMD顯示卡進行策略調整 NVIDIA放大絕可能提前揭曉「Lovelace」GPU產品

哪個家機要出新款遊戲？AMD、NVIDIA傳準備新遊戲主機的處理器

NVIDIA虛擬實境眼鏡來了 厚度曝光！不過視角有點尷尬…

宏碁「小虎隊」新血宏碁資訊 下半年掛牌上櫃

相關新聞

iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變玩Game、拍照神機

新一代iPhone換換外型還不夠，據外媒曝光蘋果的最新專利文件，蘋果針對裝上新的iPhone保護殼或底座，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。

iPad版Photoshop變更強大 消除背景路人、去背一鍵完成

隨著iPad全系列效能都變得越來越強大，讓越來越多創作者選擇將iPad作為日常創作、隨身記錄靈感的工具。而許多影像工作者...

宏碁Predator遊戲筆電秀3D視覺體驗 2款27吋電競螢幕曝光

此次在遊戲機種更新部分，宏碁也宣布推出新款加入3D視覺體驗的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，以及另一款遊戲筆電Predator Triton 300 SE，並且同步推出兩款支援AMD FreeSync Premium技術，並且獲得德國萊茵TÜV Eyesafe顯示認證的Predator電競螢幕。

宏碁更新ConceptD系列創作者筆電與桌機產品 擴大3D立體視覺應用產品線

針對過去推出的ConceptD系列創作者筆電與桌機產品，宏碁此次揭曉換上Intel第12代Core系列處理器，並且採用NVIDIA GeForce RTX A5500等顯示卡的新款ConceptD 5、ConceptD 5 Pro，另外也推出新款ConceptD 500與ConceptD 100桌機。另外，宏碁也同步更新SpatialLabs View系列顯示器，藉此擴大3D立體視覺應用產品線。

宏碁推Swift 3 OLED筆電超輕巧 加碼亮相可翻轉筆電Spin 5及Spin 3

宏碁宣布推出換上Intel第12代Core H系列處理器的新款Swift 3 OLED筆電，另外也更新符合Intel Evo設計的Spin 5，以及採14吋螢幕與可收納手寫筆的Spin 3兩款可翻轉筆電。

宏碁Vero系列產品採回收塑膠材質打造 新AIO、螢幕、鍵盤滑鼠與投影機一次看

從2021年推出以永續為設計的Vero系列產品，更在今年初推出Aspire Vero國家地理雜誌聯名款，藉此推動環境永續發展，宏碁此次宣布擴大Vero系列產品，分別推出新款Aspire Vero筆電、Veriton Vero AIO，另外更推出Vero系列鍵盤、滑鼠、螢幕，以及投影機設備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。