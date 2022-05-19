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宏碁Vero系列產品採回收塑膠材質打造 新AIO、螢幕、鍵盤滑鼠與投影機一次看

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Aspire Vero
▲Aspire Vero

從2021年推出以永續為設計的Vero系列產品，更在今年初推出Aspire Vero國家地理雜誌聯名款，藉此推動環境永續發展，宏碁此次宣布擴大Vero系列產品，分別推出新款Aspire Vero筆電、Veriton Vero AIO，另外更推出Vero系列鍵盤、滑鼠、螢幕，以及投影機設備。

宏碁表示，Vero系列產品均以一定比例可回收利用塑膠材質製作，同時在包裝部分也均以可回收形式設計，藉此對應環保永續理念。而可回收塑膠材質部分，除了採用一般常見回收塑膠，更包含海洋廢棄塑膠回收製品，同時更強調Vero系列產品採容易拆解維修、升級，藉此大幅延長裝置使用年限，避免頻繁更換新品造成大量電子垃圾堆積。

而此次擴大Vero系列產品，更呼應宏碁希望透過此系列產品推動永續經營想法。

▲以一定比例可回收利用塑膠材質製作
▲以一定比例可回收利用塑膠材質製作

其中，新款Aspire Vero換上Intel第12代Core系列處理器，更在基本鵝卵石配色之外，14吋版本更增加馬里亞納藍配色，而在15吋版本則增加星耀黑配色，兩款筆電均符合Intel Evo設計。

▲Aspire Vero 14吋版本
▲Aspire Vero 14吋版本

▲Aspire Vero 14吋版本
▲Aspire Vero 14吋版本

▲Aspire Vero 15吋版本
▲Aspire Vero 15吋版本

在機身部分採用30%回收塑膠、採無塗漆處理，邊框也採用30%回收塑膠，鍵盤則採用多達50%回收塑膠，機身使用螺絲更採標準規格，方便拆解機身進行維修或升級。至於包裝部分則採用85%再生紙材，並且以100%再生塑膠製作筆電保護套配件。

Veriton Vero AIO同樣在機身採用30%回收塑膠，搭配使用的鍵盤、滑鼠也均以回收塑膠製作，並且以標準螺絲固定，因此也方便拆解維修，整體包裝同樣採可回收材質製作。硬體方面，Veriton Vero AIO分別採用24吋IPS螢幕、Intel第12代Core系列處理器，搭配NVIDIA GeForce MX550獨立顯示卡等設計，另外更搭配Tobii Aware智慧感測技術確保隱私安全。

配合此次更新，宏碁也宣布推出兩款Vero IPS螢幕，分別對應Full HD解析度、27吋規格，以及同樣對應Full HD解析度、23.8吋規格，採用85%回收塑膠與5%海洋廢棄塑膠製作。

▲Veriton Vero AIO
▲Veriton Vero AIO

▲Vero IPS螢幕CB273
▲Vero IPS螢幕CB273

▲Vero IPS螢幕CB273-G
▲Vero IPS螢幕CB273-G

其他配件，則包含同樣以回收塑膠與海洋廢棄塑膠材質製作的鍵盤、滑鼠，並且採淺色及碳灰色設計，配合亮黃色的線條綴飾設計，另外也推出對應2200流明與WXGA解析度畫面投放的Vero PD2325W投影機。

▲同樣以回收塑膠與海洋廢棄塑膠材質製作的周邊配件
▲同樣以回收塑膠與海洋廢棄塑膠材質製作的周邊配件

▲以回收塑膠與海洋廢棄塑膠材質製作的鍵盤、滑鼠
▲以回收塑膠與海洋廢棄塑膠材質製作的鍵盤、滑鼠

▲Vero PD2325W投影機
▲Vero PD2325W投影機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬里亞納

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