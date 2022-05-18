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iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變玩Game、拍照神機

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果的最新專利顯示，裝上新的iPhone保護殼或底座時，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。圖為蘋果官方手機殼。（翻攝自蘋果官網）
蘋果的最新專利顯示，裝上新的iPhone保護殼或底座時，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。圖為蘋果官方手機殼。（翻攝自蘋果官網）

新一代iPhone換換外型還不夠，據外媒曝光蘋果的最新專利文件，蘋果針對裝上新的iPhone保護殼或底座，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。

據外媒報導，蘋果該專利顯示，新的iPhone保護殼將支援NFC（近場通訊）技術，並透過不同「屬性」的保護殼提供不同的UI簡易版介面。像是iPhone裝上運動為主的保護殼時，主要畫面會調整成為運動為重點的介面。

若裝上遊戲為主的保護殼時，iPhone的主畫面UI就會改成遊戲介面，能夠快速執行遊戲，該手機殼側邊還有實體按鍵，方便玩家操作；相機為主的保護殼則可以啟動簡易版相機模式UI介面，省去不少步驟。

裝上相機為主的手機殼，就有簡易版的相機UI介面可以操作；若為遊戲類的手機殼，則附有實體按鍵，讓玩遊戲更順手。（翻攝自patentlyapple）
裝上相機為主的手機殼，就有簡易版的相機UI介面可以操作；若為遊戲類的手機殼，則附有實體按鍵，讓玩遊戲更順手。（翻攝自patentlyapple）

另外還提到，若將iPhone搭配底座，也會有類似的模式出現，如搭配揚聲器底座，主畫面也會轉換成簡單的音樂操作UI介面，更能有效地使用該設備，也能夠預期未來若真的推廣成功，應該會有更多不同類別的保護殼或是底座登場。而目前尚未得知何時才能把該專利轉換成產品上市。

新的iPhone保護殼將支援NFC（近場通訊）技術，搭配底座，像是揚聲器，也會出現簡易版的音樂操作介面。（翻攝自patentlyapple）
新的iPhone保護殼將支援NFC（近場通訊）技術，搭配底座，像是揚聲器，也會出現簡易版的音樂操作介面。（翻攝自patentlyapple）

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