蘋果喊輔助功能再更新 可判斷門的位置、聲音即時轉為字幕

在5月19日全球無障礙體認日來臨之前，蘋果宣布預覽一系列在iPhone、iPad、Apple Watch，以及Mac機種上的輔助功能更新，預計會在接下來的系統更新中陸續推出。

其中，蘋果也在iOS、iPadOS等增加可將聲音內容轉換為即時字幕，讓有聽障者可以透過字幕了解影片內容。同時，此項功能也能用於日常生活中的話語交流，並且能自訂字幕大小、顯示位置，以及呈現字型。在FaceTime使用過程中生成字幕更可標示不同聲音來源，方便聽障者更容易分辨哪些內容是誰所表達，在Mac端更可將使用者輸入文字內容，並且透過系統念出。

而字幕生成過程都會是在裝置端產生，因此字幕內容僅會在使用者裝置上呈現，但不會上傳至蘋果或其他第三方單位伺服器，強調不會有隱私問題。同時，目前此項功能僅先支援英語，並且先在美國、加拿大地區以beta形式提供測試。

先前已經在iOS增加，可識別警報、嬰兒哭聲或門鈴聲的聲音識別工具，現在則加入可識別使用者自訂聲音，讓iPhone可以透過此項功能判斷特定聲音。

針對原本就有的放大鏡app，則是增加可協助使用者識別房屋內門的功能，透過新款iPhone搭載的LiDAR光達功能輔助，將可協助識別門的類型，並且判斷其位置，甚至可以進一步識別門上文字或標記，或是判斷門把位置、門的顏色或開關狀態，方便視力不便的使用者輔助確認門所在位置。

至於在Apple Watch部分，則是繼去年增加可識別握拳、單次捏放手勢之後，再次增加可識別兩次捏放手勢，藉此對應電話接聽、拍照等指令，並且進一步提高手勢識別精準度。另外，配合Apple Watch Mirroring功能，則可透過iPhone上的語音控制、切換控制輔助操作Apple Watch上的功能，例如透過語音指令、聲音、頭部追蹤，或是透過符合MFI設計規格的配件，操作Apple Watch上的血氧、心率、正念等特定功能。

其他部分，則包含增加Siri數位助理服務等待時間，讓使用者能針對個人需求設定，讓說話較緩慢的使用者能更安心地說完想詢問內容，而在旁白 (VoiceOver)功能則是增加超過20種語言，同時也能讓iPhone、iPad、Mac與Apple TV在遊戲中，可以透過連接兩組控制器，讓兩組控制器能同時操作相同遊戲角色，以及在書籍app增加可調整字體，以及在拼寫模式 (Spelling Mode)加入逐字母輸入選項，藉此拼出特殊詞彙。

上述功能預計在今年稍晚時候陸續推出，預計配合後續系統更新提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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