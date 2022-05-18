華碩ROG Flow X16登場 螢幕可360度翻轉、功能一次看
繼去年初推出以重力波為設計概念，支援外接顯示卡盒的ROG Flow X13，同時今年初也推出以2 in 1形式打造的ROG Flow Z13之後，華碩此次對外揭曉升級為16吋Mini LED螢幕，以360度可翻轉螢幕設計的ROG Flow X16。
延續先前ROG Flow系列鎖定更具彈性的使用模式，讓使用者能依照需求對應一般筆電使用模式，或是配合外接顯示卡盒提高顯示效能，同時本身也能透過可360度翻轉觸控螢幕對應不同操作模式，藉此滿足一般或遊戲使用情境，甚至對應內容觀看等操作模式。
硬體部分，ROG Flow X16採用16吋、16:10顯示比例、對應QHD解析度、165Hz畫面更新率與3毫秒反應時間，同時峰值亮度可達1100nits，並且符合VESA DisplayHDR 1000標準的Mini LED螢幕，處理器則採用AMD Ryzen 9 6900HS，搭載DDR5-4800Hz記憶體，散熱系統則採用ROG Intellengent Cooling設計，而機身厚度採19.4mm設計，機身重量為2公斤，另外也支援手寫筆輸入。
顯示部分，配合新款MUX Switch外接顯示卡盒，最高可對應NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti，並且以165W熱設計功率運作。同時，MUX Switch外接顯示卡盒本身也搭載330W供電變壓器，重量則是1.2公斤，本身厚度為32mm，並且以PCIe 3 x 8介面連接使用，內建RJ-45網路線孔、HDMI與DisplayPort輸出，以及USB連接埠等介面設計。
其他方面，ROG Flow X16搭載支援HD畫質與支援Windows Hello的視訊攝影機、支援Wi-Fi 6E，以及Dolby Vision、Dolby Atmos音效技術，本身電池規格則對應90Wh，支援可在半小時內從0%充滿至50%電量的快充功能。
建議售價方面，ROG Flow X16將以1950美元起跳，最高階規格售價為2700美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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