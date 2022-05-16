三星摺疊螢幕還不夠！螢幕改側拉 上下或左右拉都行

三星稍早透過YouTube影片介紹其在Display Week 2022活動上展示的螢幕技術，其中包含先前已經公布的Flex G及Flex S設計，更展示名為Flex Slidable的側拉式螢幕設計。

依照說明，Flex Slidable在螢幕尚未拉開時，會以8.1吋、4:3顯示比例螢幕型態呈現，而將螢幕拉開後，則可變成12.4吋螢幕。而使用模式則會區分垂直拉伸，或是水平橫向拉伸兩種型態。

其他部分，三星也展示名為OLED Sync技術，強調可對應240Hz畫面更新率，支援VRR可變更新率使用模式，同時也能在低光環境下使用時，更可透過黑暗模式妥善保護使用者視力。而針對車輛使用需求，三星也提出名為OLED EVD的螢幕設計，藉此作為車輛中控台設計使用。

三星也同時強調旗下提出的Diamond Pixel像素技術，將能帶來更好的色彩表現，另外也針對未來將普遍應用的3D顯像需求提出名為Light Field Display顯示螢幕設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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