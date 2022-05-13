Sony公布新款旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5 換上全新設計、提高音質與降噪表現

如先前預告，Sony正式揭曉新款旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5，確定採用更簡約外觀設計，而框體也調整為不可凹折設計，同時也一改自2016年推出後採用造型，更換上Sony新開發的高效率發聲單體，強調提供更出色的主動降噪及高解析音質表現。

WH-1000XM5最大改變，在於整體外型做了明顯調整，同時也取消原本可凹折收納機構，僅保留左右耳罩水平翻轉，辦事強調採用全新貼合皮革設計，進一步強化被動隔音效果。

而機身搭載4組收音麥克風，以及8組用於降噪的麥克風系統，並且沿用先前在WH-1000XM4使用的V1晶片，搭配QN1降噪處理晶片，進行更複雜且快速的音訊處理流程，標榜能比前一代產品過濾更多高頻集中頻的外部噪音，通話部分則是透過4組麥克風進行波束成形收音。

聲音部分則採用Sony新設計的30mm發聲單體，相較先前採用的40mm規格，此次主要採用碳纖維複合輕量球體設計，藉此對應更自然、細膩的高頻發聲表現，同時也能配合柔軟懸邊對應渾厚低頻聲音表現，電路系統則採用Sony用於頂規Walkman產品的含金無鉛焊錫技術，確保電路電阻不影響音質輸出表現。

在音訊輸出部分，WH-1000XM5同樣對應Hi-Res Audio與Hi-Res Wireless Audio高解析音質輸出表現，同樣支援LDAC編碼內容播放，以及對應360 Reality Audio音訊技術與DSEE Extreme數位音質還原技術，另外也支援Speak-to-Chat直接說話即可切換聲音輸出模式的功能，同樣支援Google Assistant等數位助理服務，搭配BRAVIA XR系列電視更可使用空間立體音效，在不同環境聆聽也能自動調節音量表現。

電力表現部分，開啟降噪功能時的電力續航可達30小時，本身亦可透過3分鐘快充即可提供3小時使用電力，耳機整體重量為250公克。此外，WH-1000XM5更支援Google的Fast Pair技術，將能更快與Android手機進行配對，同時也能支援多裝置連接使用模式，方便使用者在不同裝置間切換使用。

在盒裝部分，WH-1000XM5將採用無塑膠材質包裝，並且維持使用與WH-1000XM4相同的複合纖維材質盒裝，而耳機收那部份則會提供全新設計收納袋。

WH-1000XM5預計從5月20日起開放北美市場銷售，建議售價為399.99美元，而英國地區售價則是379歐元，至於日本地區售價則預計在當地時間5月13日上午9點 (台灣時間為上午10點)公布，至於香港地區售價則是3190港幣，預計在6月上旬正式推出。

不過，此次Sony並未同步揭曉新款真無線藍牙耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦