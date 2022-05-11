買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」

最新iPad Air 5不用錢？近期有果粉使用學生教育價入手iPad Air 5幾天後，銀行端卻退刷款項，讓他不知該開心還是擔心。其他人向蘋果與銀行求助，雙方回覆明顯有出入。

該果粉於「Dcard」的Apple板發文指出，他入手iPad Air 5已數日，但前天（9日）突然看到被退款，坦言心情複雜「我該開心還是要擔心，我要打電話過去蘋果問問看嗎？」，銀行通知畫面中可見「取消簽帳金融交易：16400元」。

沒想到，其他果粉陸續回應「我的也是」、「我剛剛還緊張的要死」、「昨天看到文不以為然，結果剛剛打開KOKO才發現帳戶餘額也變多了」、「原來大家都這樣，想說錢怎麼變多」，還有人笑說「免錢的iPad我也想要」。

有網友向蘋果、銀行的客服確認，蘋果已向銀行請款成功，銀行方面卻說「蘋果可能還沒請款，所以先解除圈存」，有其他網友則表示「我也有過這樣，之後會再扣一次」。

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