快訊

小嫻、金剛分手了！直播哽咽落淚 曝情變原因

群創也跟上減資熱 每股將退還股東0.95元現金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」

聯合新聞網 / 綜合報導
iPad Air 5。圖／取自蘋果影片
iPad Air 5。圖／取自蘋果影片

最新iPad Air 5不用錢？近期有果粉使用學生教育價入手iPad Air 5幾天後，銀行端卻退刷款項，讓他不知該開心還是擔心。其他人向蘋果與銀行求助，雙方回覆明顯有出入。

該果粉於「Dcard」的Apple板發文指出，他入手iPad Air 5已數日，但前天（9日）突然看到被退款，坦言心情複雜「我該開心還是要擔心，我要打電話過去蘋果問問看嗎？」，銀行通知畫面中可見「取消簽帳金融交易：16400元」。

沒想到，其他果粉陸續回應「我的也是」、「我剛剛還緊張的要死」、「昨天看到文不以為然，結果剛剛打開KOKO才發現帳戶餘額也變多了」、「原來大家都這樣，想說錢怎麼變多」，還有人笑說「免錢的iPad我也想要」。

有網友向蘋果、銀行的客服確認，蘋果已向銀行請款成功，銀行方面卻說「蘋果可能還沒請款，所以先解除圈存」，有其他網友則表示「我也有過這樣，之後會再扣一次」。

蘋果 iPad Air

延伸閱讀

蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元

超實用iPad週邊！亞果元素360度磁吸支架、Innergie大瓦數GaN充電器高效上市

果粉把握收藏最後機會！蘋果宣布iPod touch停產 iPod產品線將走入歷史

蘋果計畫靠串流影音服務 變成重要營收來源、Q2數據曝光

相關新聞

蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元

果粉想擁有新機趁現在！蘋果（Apple）的舊換新「Trade In換購方案」，今年已針對換購方案的產品進行2次調整，沒想到現在又突襲「大放送」！官網推出期間限定方案，即起至2022年5月31日止，透過該方案以符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，像是iPhone 12 Pro Max換購價原為1萬9500元，期間限定價為2萬元。

有圖／他洩iPhone 14 Pro Max螢幕比例 比13 Pro系列略大、就像妹妹頭剪掉一樣

iPhone 14系列傳出將有4款新機發表，取消mini版，改出iPhone 14 Max。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max原本各為6.1吋和6.7吋的大小，但據外流的資料顯示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕大小會比舊款略大一些。

買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」

最新iPad Air 5不用錢？近期有果粉使用學生教育價入手iPad Air 5幾天後，銀行端卻退刷款項，讓他不知該開心還是擔心。

DJI Mini 3 Pro輕到不行 249公克隨興空拍可免實名登記

先前就已經曝光的DJI Mini 3 Pro，終於由DJI正式揭曉，確定採低於249公克重量，支援三向環境感應，以及4K HDR錄影功能、焦點跟隨、無損直行拍攝，續航時間可達34分鐘，搭配高容量電池更可將續航時間拉長至47分鐘。

買筆電到燦坤 「筆電節」指定機種7.4折起再享9重優惠

居家辦公、遠距教學的電腦設備需求依舊熱烈，再加上即將到來的大學、社會新鮮人筆電採購潮，燦坤首創「筆電節」，攜手處理器大廠...

定位輕便手機的Xperia 10 IV 此次也進一步強化相機拍攝體驗

隨著Xperia 1 IV亮相，Sony Mobile也同步揭曉定位輕便手機的Xperia 10 IV，同樣在相機等功能規格升級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。