為強化遊戲體驗 Sony Mobile推出專屬散熱背蓋Game Gear
此次配合Xpera 1 IV推出，加上與《絕地求生：Mobile》合作成為2022世界錦標賽官方指定手機，Sony Moible也宣布將推出Xperia 1 IV專屬散熱背蓋Game Gear，讓手機能在長時間遊玩遊戲時，可以維持效能穩定輸出。
不過，Sony Mobile表示目前此款配件仍在研發階段，預計會在今年秋季於全球市場推出。
而此次在遊戲表現部分，Sony Mobile強調Xperia 1 IV依然搭載4K解析度、120fps畫面更新率的6.5吋OLED螢幕，同時也能藉由遊戲增強器讓遊戲體驗提升，此次更配合Xperia 1 IV新增特性，加入遊戲直播功能，讓使用者能在遊戲過程中可透過直播與觀眾留言即時互動。
相較去年與動視暴雪旗下《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty:Mobile)合作，Sony Mobile今年則是在Xperia 1 IV改與《絕地求生：Mobile》 (PUBG Mobile)合作，並且讓Xperia 1 IV成為2022世界錦標賽官方指定手機，同時也將成為《絕地求生：Mobile》日本聯賽第二季的官方指定手機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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