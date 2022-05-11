iPod停產！蘋果宣布最後一代產品賣完後正式走入歷史

蘋果稍早宣布，退出至今已經20年載的iPod系列產品，將在最後一款iPod touch庫存銷售完畢後正式走入歷史。

雖然近幾年仍有不少粉絲期待蘋果再次更新iPod系列產品，但顯然在音樂產品重心已經往Apple Music服務發展，過去以iTunes服務購買數位音樂的型態已經不再是主流模式，加上iPod諸多功能都已經能以iPhone、iPad取代，因此蘋果再次推出新款iPod，幾乎是不可能的事情。

而在2019年5月28日推出第7代iPod touch，維持採用4吋觸控螢幕與A10 Fusion處理器，目前也就成為蘋果推出的最後一款iPod產品，預計在現行市面庫存銷售完畢後，正式讓iPod產品走入歷史。

從2001年10月23日推出第一款iPod，蘋果也正式開啟數位音樂服務發展之路，同時也藉由iTunes改變人們使用音樂的模式，而音樂產業原本以整張CD專輯銷售的商業模式，也開始出現單獨銷售專輯中特定歌曲，進而讓音樂內容銷售方式變得更多元化，例如消費者可以僅購買支持歌手、樂隊特定走紅歌曲，無須購買整張專輯，同時音樂創作者也可透過銷售單一歌曲內容，藉此進行更具彈性宣傳活動。

除了最早的iPod，蘋果後續也接連推出iPod mini、iPod shuffle、iPod touch，以及iPod nano，而在iPod、iPod mini等機種採用的iPod Click Wheel環形滾輪介面，更成為iPod系列經典設計，甚至也讓許多MP3播放器業者競相仿效。

推出20年後，iPod目前也可說是功成身退的時候，畢竟當前主流的音樂使用模式已經是透過串流方式，僅特定音樂內容愛好者會保留數位音訊內容，或是為了追求更高音質表現，否則絕大部分的使用者應該都已經習慣使用串流音樂服務。

▲2001年10月23日推出的第1代iPod

▲2004年2月20日推出的第1代iPod mini

▲2006年9月25日推出的第2代iPod nano

▲2007年9月5日推出的第1代iPod touch

▲2012年9月12日推出的第7代iPod nano

▲2015年7月15日推出的第4代iPod shuffle

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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