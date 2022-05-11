iPod停產！蘋果宣布最後一代產品賣完後正式走入歷史
蘋果稍早宣布，退出至今已經20年載的iPod系列產品，將在最後一款iPod touch庫存銷售完畢後正式走入歷史。
雖然近幾年仍有不少粉絲期待蘋果再次更新iPod系列產品，但顯然在音樂產品重心已經往Apple Music服務發展，過去以iTunes服務購買數位音樂的型態已經不再是主流模式，加上iPod諸多功能都已經能以iPhone、iPad取代，因此蘋果再次推出新款iPod，幾乎是不可能的事情。
而在2019年5月28日推出第7代iPod touch，維持採用4吋觸控螢幕與A10 Fusion處理器，目前也就成為蘋果推出的最後一款iPod產品，預計在現行市面庫存銷售完畢後，正式讓iPod產品走入歷史。
從2001年10月23日推出第一款iPod，蘋果也正式開啟數位音樂服務發展之路，同時也藉由iTunes改變人們使用音樂的模式，而音樂產業原本以整張CD專輯銷售的商業模式，也開始出現單獨銷售專輯中特定歌曲，進而讓音樂內容銷售方式變得更多元化，例如消費者可以僅購買支持歌手、樂隊特定走紅歌曲，無須購買整張專輯，同時音樂創作者也可透過銷售單一歌曲內容，藉此進行更具彈性宣傳活動。
除了最早的iPod，蘋果後續也接連推出iPod mini、iPod shuffle、iPod touch，以及iPod nano，而在iPod、iPod mini等機種採用的iPod Click Wheel環形滾輪介面，更成為iPod系列經典設計，甚至也讓許多MP3播放器業者競相仿效。
推出20年後，iPod目前也可說是功成身退的時候，畢竟當前主流的音樂使用模式已經是透過串流方式，僅特定音樂內容愛好者會保留數位音訊內容，或是為了追求更高音質表現，否則絕大部分的使用者應該都已經習慣使用串流音樂服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救
▪ 蘋果AirPods系列今年有2次更新！AirPods Pro 2全新設計、這款推新色
▪ 【實測】iPad Air 5很威嗎？蘋果爹實測玩《原神》 檢驗國外災情真相曝光
▪ 【教學】手機寫筆記不再歪七扭八！iPhone、iPad備忘錄加入「橫線與隔線」更整齊
▪ 【周報】蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言