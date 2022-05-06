聯想公布全新Yoga系列PC產品 更新多款筆電與PC機種

聯想公布全新Yoga系列筆電與PC產品，更新包含Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Carbon、Yoga Slim 7 Pro、Yoga Slim 7i Pro、Yoga AIO 7，以及Yoga 7等新機，另外更與Absolute合作推出聯想智慧鎖服務，可透過網頁、app線上追蹤遭竊取的PC，並且提供網路遠端上鎖，或是刪除PC存放資料的功能。

此次揭曉的全新Yoga系列產品，分別採用Intel第12代Core系列處理器，或是使用AMD Ryzen 6000系列處理器，同時也搭載微軟Windows 11作業系統，更透過聯想A.I. Engine+技術確保PC效能與使用電力平衡，同時也能確保使用時的個人存放資料安全，另外也能搭配Premium Care Plus服務提供完善售後技術支援。

在這次推出新機中，Yoga Slim 9i (美規版本為Lenovo Slim 9i)採14吋機身，同時採碳中和環保永續設計，螢幕則採4K OLED PureSight觸控面板，並且整合Bowers & Wilkins聲音技術擴音喇叭，採用Intel第12代Core處理器，同時搭載聯想A.I. Core 2.0技術，支援硬體等級加密保護，同時也能透過人工智慧技術在效能與電池續航之間保持平衡。

▲Yoga Slim 9i

而Yoga Slim 7i Pro X (美規為Lenovo Slim 7i Pro X)與Yoga Slim 7 Pro X (美規為Lenovo Slim 7 Pro X)兩款新機均採14吋機身設計，同時最高採用Intel第12代Core處理器，搭配最高32GB LPDDR5記憶體，以及最高NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示卡，並且符合NVIDIA Studio設計，同時透過聯想旗下X Power設計，確保足夠散熱表現，以利系統效能穩定輸出。

▲Yoga Slim 7i Pro X

至於Yoga Slim 7i Carbon (美規版本為Lenovo Slim 7i Carbon)則是針對行動辦公需求打造，強調13吋機身重量維持在1公斤以內，同時僅有14.8mm厚度，並且搭載大面積觸控板與全尺寸鍵盤設計，方便使用者在任何地點操作使用，處理器同樣搭載Intel第12代Core系列規格，螢幕則可選擇解析度達2.5K的觸控規格PureSight面板。

▲Yoga Slim 7i Carbon

另外，此次更新的Yoga Slim 7 Pro (美規為Lenovo Slim 7)與Yoga Slim 7i Pro (美規為Lenovo Slim 7i)則是鎖定基本使用效能需求，14吋規格配色則區分暴風灰與雲灰兩色，機身更以鋁合金材質打造，本身可選Intel第12代Core或AMD Ryzen 6000系列處理器，最高可選NVIDIA GeForce RTX 2050獨立顯示卡，螢幕部分則可額外選擇OLED PureSight面板。

16吋規格則最高可搭載支援165Hz畫面更新率的2.5K解析度IPS面板，16吋Yoga Slim 7 Pro最高更可配置NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti獨立顯示卡，同樣符合NVIDIA Studio設計，至於16吋Yoga Slim 7i Pro則可選擇使用Intel Arc A370M獨立顯示卡。

▲Yoga Slim 7i Pro

入門款Yoga 7則是鎖定長時間使用需求打造，並且加入電池快充設計，另外更支援手寫筆 (選購)，藉此增加更多使用模式，至於在Yoga AIO 7部分則採27吋螢幕，對應4K解析度的IPS面板設計，本身採用AMD Ryzen 6000系列處理器，可選擇搭配AMD Radeon RX 6600M獨立顯示卡，更整合雙JBL 5W擴音喇叭，另外則是加入與智慧型手機連動使用功能，可將手機內容傳送到Yoga AIO 7的螢幕播放，或是觀看照片等內容。

▲Yoga AIO 7

▲Yoga 7

在與Absolute合作推出聯想智慧鎖服務 (Lenovo Smart Lock Services)，則可透過Lenovo Vantage app或聯想官網使用，透過雲端連接協助定位追蹤不慎遺失的聯想筆電，同時也能透過網路遠端將筆電上鎖，或是進一步將存放在筆電上的資料刪除，並且鎖定筆電避免他人使用，藉此確保使用者個人資訊不會外洩。

▲與Absolute合作推出的聯想智慧鎖服務

建議售價

建議售價方面，Yoga Slim 9i將從1799美元起跳，Yoga Slim 7i Pro X採Intel處理器版本將從1699美元起跳，搭載AMD Ryzen 6000系列處理器版本則從1499美元起跳，至於Yoga Slim 7i Carbon建議售價則從1299美元起跳，前述產品都預計在6月開放銷售。

Yoga Slim 7 Pro 14吋、搭載AMD Ryzen 6000系列處理器規格將會在美國以外特定市場推出，而16吋版本則會以1499美元起跳價格銷售，同樣會在6月上市，而Yoga Slim 7i Pro 14吋、搭載Intel第12代Core處理器版本則以1199美元起跳價格銷售，預計從5月就會開放銷售，16吋版本則將以1599美元價格銷售，將在6月推出。

至於Yoga AIO 7與Yoga 7都不會在美國市場推出，僅在特定市場銷售，而聯想智慧鎖服務目前更僅在北美市場提供，預計從今年6月起開始提供使用，但之後也計畫從9月開始帶到全球更多市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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