聯想公布全新Yoga系列PC產品 更新多款筆電與PC機種
聯想公布全新Yoga系列筆電與PC產品，更新包含Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Carbon、Yoga Slim 7 Pro、Yoga Slim 7i Pro、Yoga AIO 7，以及Yoga 7等新機，另外更與Absolute合作推出聯想智慧鎖服務，可透過網頁、app線上追蹤遭竊取的PC，並且提供網路遠端上鎖，或是刪除PC存放資料的功能。
此次揭曉的全新Yoga系列產品，分別採用Intel第12代Core系列處理器，或是使用AMD Ryzen 6000系列處理器，同時也搭載微軟Windows 11作業系統，更透過聯想A.I. Engine+技術確保PC效能與使用電力平衡，同時也能確保使用時的個人存放資料安全，另外也能搭配Premium Care Plus服務提供完善售後技術支援。
在這次推出新機中，Yoga Slim 9i (美規版本為Lenovo Slim 9i)採14吋機身，同時採碳中和環保永續設計，螢幕則採4K OLED PureSight觸控面板，並且整合Bowers & Wilkins聲音技術擴音喇叭，採用Intel第12代Core處理器，同時搭載聯想A.I. Core 2.0技術，支援硬體等級加密保護，同時也能透過人工智慧技術在效能與電池續航之間保持平衡。
而Yoga Slim 7i Pro X (美規為Lenovo Slim 7i Pro X)與Yoga Slim 7 Pro X (美規為Lenovo Slim 7 Pro X)兩款新機均採14吋機身設計，同時最高採用Intel第12代Core處理器，搭配最高32GB LPDDR5記憶體，以及最高NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示卡，並且符合NVIDIA Studio設計，同時透過聯想旗下X Power設計，確保足夠散熱表現，以利系統效能穩定輸出。
至於Yoga Slim 7i Carbon (美規版本為Lenovo Slim 7i Carbon)則是針對行動辦公需求打造，強調13吋機身重量維持在1公斤以內，同時僅有14.8mm厚度，並且搭載大面積觸控板與全尺寸鍵盤設計，方便使用者在任何地點操作使用，處理器同樣搭載Intel第12代Core系列規格，螢幕則可選擇解析度達2.5K的觸控規格PureSight面板。
另外，此次更新的Yoga Slim 7 Pro (美規為Lenovo Slim 7)與Yoga Slim 7i Pro (美規為Lenovo Slim 7i)則是鎖定基本使用效能需求，14吋規格配色則區分暴風灰與雲灰兩色，機身更以鋁合金材質打造，本身可選Intel第12代Core或AMD Ryzen 6000系列處理器，最高可選NVIDIA GeForce RTX 2050獨立顯示卡，螢幕部分則可額外選擇OLED PureSight面板。
16吋規格則最高可搭載支援165Hz畫面更新率的2.5K解析度IPS面板，16吋Yoga Slim 7 Pro最高更可配置NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti獨立顯示卡，同樣符合NVIDIA Studio設計，至於16吋Yoga Slim 7i Pro則可選擇使用Intel Arc A370M獨立顯示卡。
入門款Yoga 7則是鎖定長時間使用需求打造，並且加入電池快充設計，另外更支援手寫筆 (選購)，藉此增加更多使用模式，至於在Yoga AIO 7部分則採27吋螢幕，對應4K解析度的IPS面板設計，本身採用AMD Ryzen 6000系列處理器，可選擇搭配AMD Radeon RX 6600M獨立顯示卡，更整合雙JBL 5W擴音喇叭，另外則是加入與智慧型手機連動使用功能，可將手機內容傳送到Yoga AIO 7的螢幕播放，或是觀看照片等內容。
在與Absolute合作推出聯想智慧鎖服務 (Lenovo Smart Lock Services)，則可透過Lenovo Vantage app或聯想官網使用，透過雲端連接協助定位追蹤不慎遺失的聯想筆電，同時也能透過網路遠端將筆電上鎖，或是進一步將存放在筆電上的資料刪除，並且鎖定筆電避免他人使用，藉此確保使用者個人資訊不會外洩。
建議售價
建議售價方面，Yoga Slim 9i將從1799美元起跳，Yoga Slim 7i Pro X採Intel處理器版本將從1699美元起跳，搭載AMD Ryzen 6000系列處理器版本則從1499美元起跳，至於Yoga Slim 7i Carbon建議售價則從1299美元起跳，前述產品都預計在6月開放銷售。
Yoga Slim 7 Pro 14吋、搭載AMD Ryzen 6000系列處理器規格將會在美國以外特定市場推出，而16吋版本則會以1499美元起跳價格銷售，同樣會在6月上市，而Yoga Slim 7i Pro 14吋、搭載Intel第12代Core處理器版本則以1199美元起跳價格銷售，預計從5月就會開放銷售，16吋版本則將以1599美元價格銷售，將在6月推出。
至於Yoga AIO 7與Yoga 7都不會在美國市場推出，僅在特定市場銷售，而聯想智慧鎖服務目前更僅在北美市場提供，預計從今年6月起開始提供使用，但之後也計畫從9月開始帶到全球更多市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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