iPad Air 5狂賣中！這2款舊機被蘋果列「過時產品」不再保障維修

最新一代iPad Air 5日前轟動開賣，但有2款舊型iPad被蘋果官方列為「過時產品」，未來將不再保障支援維修服務。

根據外媒《MacRumors》報導，美國蘋果已將iPad Air 2及iPad mini 2列入「過時產品」列表；iPad Air 2於2014年10月發布，為首款搭載Touch ID的iPad Air，相隔一年後，iPad mini 2於2013年11月推出。

蘋果向來將停售5年、未滿7年的產品認定為「過時產品」，蘋果仍會提供過時產品維修服務，但需視零件狀況（或按法律規定）而定，等同於蘋果官方取消過時產品享保障維修的資格。此外，停售超過7年的產品則屬「停產」產品，不再提供維修服務。

台灣自4月起發售最新一代iPad Air 5，同iPad Pro採用Ｍ1晶片，搭配10.9吋螢幕、1200萬像素超廣角相機，並支援人物居中功能，售價1萬7900元起。

商品推薦