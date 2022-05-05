快訊

粉絲含淚祝福！瘦子閃婚遭虧騙人 老婆疑有「孕」可循

T1聯盟／15名球員確診 本周賽程全延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPad Air 5狂賣中！這2款舊機被蘋果列「過時產品」不再保障維修

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官方近日將2款舊型iPad列為「過時產品」。示意圖／記者黃筱晴攝影
蘋果官方近日將2款舊型iPad列為「過時產品」。示意圖／記者黃筱晴攝影

最新一代iPad Air 5日前轟動開賣，但有2款舊型iPad被蘋果官方列為「過時產品」，未來將不再保障支援維修服務。

根據外媒《MacRumors》報導，美國蘋果已將iPad Air 2及iPad mini 2列入「過時產品」列表；iPad Air 2於2014年10月發布，為首款搭載Touch ID的iPad Air，相隔一年後，iPad mini 2於2013年11月推出。

蘋果向來將停售5年、未滿7年的產品認定為「過時產品」，蘋果仍會提供過時產品維修服務，但需視零件狀況（或按法律規定）而定，等同於蘋果官方取消過時產品享保障維修的資格。此外，停售超過7年的產品則屬「停產」產品，不再提供維修服務。

台灣自4月起發售最新一代iPad Air 5，同iPad Pro採用Ｍ1晶片，搭配10.9吋螢幕、1200萬像素超廣角相機，並支援人物居中功能，售價1萬7900元起。

iPad iPad Air iPad mini Apple 蘋果

延伸閱讀

他問北捷哪站正妹最多？ 老司機抖「這1站」：又年輕又敢穿

買手機在意哪部分？外媒盤點10大性能 網友票選這件事最重要

再轟蘋果壟斷「課稅」！ 馬斯克開嗆App Store抽成30%離譜

機車「車頭朝外停」會開罰？北市交通大隊回應了

相關新聞

iPad Air 5狂賣中！這2款舊機被蘋果列「過時產品」不再保障維修

最新一代iPad Air 5日前轟動開賣，但有2款舊型iPad被蘋果官方列為「過時產品」，未來將不再保障支援維修服務。 根據外媒《MacRumors》報導，美國蘋果已將iPad Air 2及iP

蘋果推出「類筆電」？iPad新專利接鍵盤出現macOS系統 還能這樣做

這樣算「變形平板」還是「類筆電」呢？蘋果（Apple）2月申請iPad鉸鏈式鍵盤配件專利，在5月3日正式取得美國專利及商標局授予的專利。而該配件可讓iPad有多種安裝方法，可將鍵盤與螢幕結合，甚至是2塊螢幕拼在一起也行。

蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光

iPhone 14系列「連環爆」，除了外觀有所變化、價格也疑似曝光外，現在外媒可能也掌握到此次iPhone 14的亮相日期。

買手機在意哪部分？外媒盤點10大性能 網友票選這件事最重要

智慧型手機功能愈來愈複雜，但往往你可能只會拿起手機設定鬧鐘、打幾通電話，甚至用來玩手遊。外媒盤點10大手機性能，對你來說，買手機會最在意哪一部分？你猜猜哪一項是網友最重視的冠軍？ 外媒《Phon

iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵「不影響銷量」

外界傳出蘋果iPhone 14系列將捨棄mini款，再推4款機種，其中為首次推出的iPhone 4 Max。日前外媒也預測iPhone 14系列的相關售價，相較iPhone 13系列，恐怕又要漲價。

不再是昂貴專利？OPPO傳將出低價版螢幕可凹折手機 可以做這件事

去年宣布推出旗下第一款螢幕可凹折手機Find N之後，OPPO預期也將跟進推出上下凹折使用的掀蓋式手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。