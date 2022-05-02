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她抓到男友玩交友軟體求助 過來人曝「iPhone抓姦三大招」

聯合新聞網 / 綜合報導
她發現男友疑似使用交友軟體，網友分享抓姦三大招。示意圖／ingimage
她發現男友疑似使用交友軟體，網友分享抓姦三大招。示意圖／ingimage

為了抓另一半出軌，許多人練就如同偵探「柯南」的本事，有網友分享「iPhone抓姦三大招」，包括查詢下拉的Siri建議、常發送的emoji或line貼圖、IG分享功能的建議列表，讓其他網友驚呼「太狂了！現在抓男友出軌的方式越來越多了」。

有網友在Dcard發文表示，她發現男友疑似下載交友軟體，求助廣大網友該如何是好。另一名網友回文分享「iPhone抓姦三大招」，她表示，她也曾與「死渣男」交往，後來兩人北中遠距離，她透過這些小招式成功抓姦。

第一，查詢下拉的Siri建議，iPhone用戶可在主畫面下拉，即會跳出Siri建議，多是常用的APP或聯絡人等，該網友說，「通常人類會忘記這件事，這邊就可以看見一些蛛絲馬跡」。

另外也可查詢iPhone的APP使用時間，只要進入設定、螢幕使用時間，就可以看到對方常用的app是哪些了 。

第二，查詢常發送的emoji或line貼圖，若出現一些奇怪的貼圖，如親吻、抱抱、舌頭、茄子等，而對方平時不會傳這些圖給自己的話，那他很有可能就是對其他人使用這些貼圖。

第三，查詢Instagram分享功能的建議列表，查看Instagram文章時，下方會有一個「小飛機」的圖示，點擊後可以將貼文分享給聯絡人，Instagram會先推薦幾名常用聯絡人，若裡面出現陌生帳號，就可以合理懷疑對方有其他對象。

其他網友看完紛紛讚嘆「狂！現在抓男友出軌方式越來越多了」、「談戀愛真的好麻煩，還是單身好了，剩下的錢還可以買買買」、「太厲害了！」，還有網友建議「可以去信箱或簡訊打APP關鍵字，一般都會有簡訊驗證碼，或是直接把他可能玩的APP下載下來，看能不能登入」。

Instagram 出軌 Siri 交友軟體 Dcard

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