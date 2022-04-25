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備受期待iOS 16將於6月發表？ 注意這3款iPhone機型恐不支援

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果WWDC將於6月6日登場，按照慣例將會發表iOS更新檔。示意圖／路透
蘋果WWDC將於6月6日登場，按照慣例將會發表iOS更新檔。示意圖／路透

蘋果2022WWDC全球開發者大會將於6月6日舉辦，慣例上，蘋果會在開發者大會上發表軟體更新檔，今年預計推出備受期待的iOS 16，但外媒披露iOS 16將不再支援「3款機種」。

根據《iDROPNEWS》報導，iOS 16是目前最受矚目的操作系統，但iOS 16可能不再支援iPhone 6s、6s Plus和第一代iPhone SE更新使用，這恐會引起使用者不滿，但《iDROPNEWS》就替蘋果緩頰，提到其實這幾款機型從7年前就一路支援更新至今，堪稱是相當長壽的機種了。

iOS 16最大亮點是推出內部代號為「InfoShack」的桌布特殊小工具，在這項小工具區塊內可以置放多個小工具，比如在該區塊你可以控制音樂播放或暫停功能，此次更新也在UI視覺效果有所變化，電池壽命及性能也有顯著提升。

Apple iPhone iOS WWDC

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