OnePlus Ace提升夜拍功能、支援150W有線快充 有望攻國際市場
先前預告將推出的OnePlus Ace，稍早正式由一加在中國市場宣布推出，其中也確定採用聯發科天璣8100-Max處理器，主要加強人工智慧與遊戲顯示，以及相機夜拍功能表現，另外也延續過往在OPPO品牌的Ace系列機種定位，將鎖定在符合多數使用需求的中階機種市場。
外觀部分也依然採用目前流行的平框直角設計，並且區分黑色與藍色款式，機身則採用塑膠材質設計，並非以金屬框體打造。
螢幕則採用6.7吋、Full HD+解析度規格的AMOLED顯示面板，並且加入螢幕下指紋辨識功能，分別採用天璣8100-Max處理器，8GB或12GB的LPDDR5記憶體，以及128GB、256GB或512GB的UFS 3.1儲存元件設計，另外也比照vivo機種採用Pixelworks X5 Pro獨立顯示晶片，電池容量則是4500mAh，支援OPPO日前公布的150W有線快充，標榜可在1600次循環充電後，仍可維持80%的健康度。
而相機則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素規格、Sony IMX766感光元件設計的廣角鏡頭，另外則搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，並且能藉由天璣8100-Max處理器提高人工智慧運算與夜拍表現特性，讓相機拍攝效果進一步提升。
OnePlus Ace將以人民幣2499元起跳價格銷售，將從即日起開放中國市場預購，之後也會以OnePlus 10R名稱在國際市場推出。
除了公布OnePlus Ace，一加此次業同步更新支援18W功率散熱效果的背夾，以及包含OnePlus Buds N真無線耳機與OnePlus Bullets Wireless Z2頸掛式耳機，三款配件售價均為人民幣199元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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