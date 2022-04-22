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蘋果開始在錢包功能加入防詐騙提示功能 提醒使用者留意是否遭盜刷

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是近期信用盜刷詐騙猖獗，蘋果在稍早更新中，針對錢包 (Wallet)功能加入防詐騙提示功能，讓使用者在實際透過Apple Pay支付前可以多加留意。

不過，目前此項提醒功能僅限Visa信用卡，暫時尚未對應MasterCard、美國運通或JCB信用卡，但預期後續也會陸續加入支援。

此項功能已經陸續向全球地區使用者釋出，因此部分使用者應該會在近期使用Apple Pay服務消費時，在手機畫面跳出相關提醒訊息。同時，此項提醒功能預設為開啟，並且無法手動關閉，除非使用者更換尚未支援的信用卡。

至於此項功能背後運作原理，將會透過使用者個人蘋果帳號、設備資訊與所在位置，藉此比對是否與實際消費地點相符，或是判斷刷卡金額是否正確，進而判斷是否有遭盜刷等情況。

而蘋果方面也說明會與銀行業者分享實際消費時所在位置，以及消費時的日期時間與消費金額，但其中並不包含具體消費商品等明細，避免產生隱私問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用 詐騙 盜刷

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