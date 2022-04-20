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救命功能曝光！ iPhone 14、Apple Watch將可連接衛星傳訊求救

聯合新聞網 / 愛瘋日報

根據彭博社最新報導，美國 Apple 公司計劃在未來為 Apple Watch 帶來衛星連接，這將允許直接在佩戴者的手腕上實現緊急短訊和 SOS 求救功能。

未來Apple Watch引入衛星連接

在去年秋天 iPhone 13 發布之前，有大量報導稱 2021 年的 iPhone 系列產品將具有 LEO 或衛星連接功能。衛星連接將使 iPhone 能夠通過衛星網路向緊急聯繫人發送短訊息，而無需通過電信運營商。

該功能最終沒有在 iPhone 13 系列中實現，但彭博社今天報導，該功能最早可能在今年的 iPhone 14 中推出。在 iPhone 上推出後，蘋果正計劃將該技術帶到 Apple Watch 上。

蘋果的計劃包括兩部分，讓用戶利用衛星連接。第一部分被稱為通過聯絡人發送緊急訊息，當沒有可用的手機訊號時，用戶可以通過衛星網路向緊急服務和聯絡人發送簡訊的文字訊息。新協議將在「訊息」應用程式中以灰色氣泡的形式出現。

第二個組件將讓用戶向有關當局報告危機，如車禍、海難或飛機失事。根據彭博社去年 8 月的一份報告。 第二個緊急功能的重點是讓用戶報告危機。手機會詢問發生了什麼樣的緊急情況，例如是否涉及汽車、船隻、飛機或火災。

該系統還能獲取更具體的訊息，如人落水或船舶沉沒。它將詢問用戶是否需要搜救服務，是否涉及可疑行為或武器，以及一個人是否遭受創傷。

正如預期的那樣，彭博社警告說，該功能將取決於當地的監管和可用性，並補充說它們不是被設計成在每個國家都能使用。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 彭博 Apple Apple Watch iPhone 13

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