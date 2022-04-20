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看YouTube、Netflix平板要怎麼挑？ 內行人只推「這1款」：一勞永逸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友詢問「純看YouTube、Netflix的平板有需要買到iPad嗎」，希望能獲得一些參考建議。 示意圖/Ingimage
一名網友詢問「純看YouTube、Netflix的平板有需要買到iPad嗎」，希望能獲得一些參考建議。 示意圖/Ingimage

YouTubeNetflix是不少人觀賞影片和視頻的首選。有人喜歡窩在自家沙發上，利用電視、桌機等大螢幕觀看，也有人習慣使用筆電、平板等方便隨身攜帶的3C產品。因此就有人問說，「純看YT、Netflix的平板有需要買到iPad嗎」，希望能獲得一些參考建議。

原PO在PTT表示，家中的桌子太小沒辦法放雙螢幕，可是有時候用單螢幕看影片，又會想要開啟子母畫面，「所以想說乾脆買個平板放在旁邊好了」。然而當原PO在考慮要買哪家廠牌的平板時，聽到身邊不少人表示「除了iPad之外其他都是垃圾」。不過iPad的售價偏高，原PO表示除了看影片之外也不會拿來做其他事情，想把買平板的預算控制在5千元左右，好奇問道「真的有需要買到iPad嗎？」

貼文曝光後，不少過來人一致表示「需要，平板就挑iPad別懷疑」、「你要花五千買垃圾還不如直上」、「iPad最便宜的也才一萬，值得啊」、「一萬出頭的iPad屌打任何安卓垃圾」、「平板真心建議只買iPad，其他修到死」、「蘋果平板一勞永逸，真心不騙」、「我買一萬塊的iPad到現在已經四年都沒壞，想換機都不行」。

然而也有一票網友認為iPad「視覺效果不好」，原因是「純看片要買三星啦，iPad是複合用途最強」、「純影音iPad反而是最差的選擇，螢幕畫面比例就不對」。有人給出中肯建議，認為與其煩惱廠牌不如先想清楚自身需求，「純看影片? 怎麼知道你突然會想玩遊戲」、「看你用途啦！只看影片確實不用iPad也行，16：9安卓平板就夠了」、「如果只看影片太浪費」。

YouTube Netflix iPad

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