蘋果也想做自家版NEST Home？ 傳結合這3功能裝置變智慧連網家庭中樞
先前有消息指稱蘋果計畫推出一款結合HomePod、Apple TV與FaceTime應用功能的裝置，藉此讓新款HomePod更實質成為智慧連網家庭中樞，彭博新聞記者Mark Gurman進一步透露此款裝置即將對外公布。
目前暫時還沒有更多關於此款裝置的消息，但先前說法則是認為將會結合HomePod、Apple TV與FaceTime應用功能，讓新款HomePod可以像NEST Home等智慧顯示器般使用，並且成為更合適的智慧連網家庭中樞。
而如果蘋果確實有意打造此款裝置，或許將會在今年的WWDC 2022期間公布相關細節，甚至可能揭曉先前已有消息的「homeOS」作業系統，並且選在今年底或明年初正式推出。
至於推出具備Apple TV與FaceTime應用功能的新款HomePod，是否會影響既有HomePod mini市場，顯然兩者使用定位明顯不同，雖然兩者都能透過Siri數位助理互動，但新款HomePod明顯增加螢幕顯示與觸控互動功能，因此預期會更適合放在客廳等環境使用，而HomePod mini則更適合放在房間作為音樂播放、內容提問，或是當作室內對講機使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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