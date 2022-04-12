vivo首款螢幕可凹折手機X Fold登場 最在意的折痕明顯嗎？圖片一次看

在先前預告之後，vivo在4月11日正式揭曉旗下首款螢幕可凹折手機X Fold，同時也確定未來將以此取代過往定調探索技術的NEX系列產品定位。

整體設計，X Fold採用類似三星Galaxy Z Fold系列機種使用模式，一樣以向內凹折、外面額外配置螢幕的設計，而vivo則是在背蓋採用皮革材質，分別提供藍色與灰色款式，整體重量為311公克，折疊時的機身厚度為14.91mm，攤開後的厚度則是7.4mm，並且在機身左側搭載獨立靜音撥鍵，方便使用者快速將手機靜音，同時在頂部也保留紅外線發射模組，同時搭載可量測海拔高度的氣壓計。

內外螢幕則採用三星E5等級AMOLED面板，並且支援120Hz畫面更新率，內側面板更支援自動調光的LPTO顯示技術，而攤開後的面積達8吋，對應2160 x 1916解析度，顯示比例採4:3.55，至於外側螢幕則採6.53吋、2520 x 1080解析度，並且以21:9顯示比例呈現，對應一般電話接聽等經常使用功能操作使用。

比較特殊的是，X Fold在內外側螢幕均採用超音波技術原理的螢幕下指紋辨識設計。

另外，在內側螢幕凹折機構設計部分，除了沿用市場常見的水滴形式凹折設計，更採用仿照鳥類翅膀的折合特性，當內側螢幕被攤開時，螢幕底下以鋯合金打造的骨架，會將採浮動設計的中板托起，藉此將螢幕中央凹折部分撐起，讓折痕可以變得較不明顯，同時也額外增加支撐力道，而在折合時也會讓中板降下，進而騰出額外空間收納螢幕凹折部分。

至於內側螢幕凹折半徑控制在2.3mm以內，標榜能讓凹折後的螢幕更加貼合，並且減少空隙，同時螢幕表面則以UTG玻璃保護，而螢幕凹折機構夠獲得德國萊茵 (TÜV)認證，標榜可對應30萬次凹折使用壽命，約可對應長達10年使用耐用性。而螢幕分別可固定在60-120度之間角度，藉此對應不同使用需求，例如用於自拍，或是螢幕內容觀看、視訊通話等應用。

硬體規格方面，X Fold採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，並且配置12GB LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB的UFS 3.1儲存容量，其他還額外配置硬體等級的資料安全防護，以及獨立CS43131 Hi-Fi音訊晶片，另外則配置三組麥克風與更大音腔設計的雙喇叭設計，電池容量則是4600mAh，對應66W有線快充與50W無線快充，同時提供10W無線反向充電功能。

而鏡頭設計部分，則採用內外均為1600萬畫素的視訊鏡頭，主相機鏡頭則同樣採用與蔡司合作的T*鍍膜，廣角鏡頭搭載5000萬畫素、三星ISOCELL GN1感光元件與光學防震設計，另外則配置與X70 Pro+相同的超廣角鏡頭與2倍人像鏡，分別對應4800萬畫素、Sony IMX598感光元件，以及1200萬畫素、Sony IMX663感光元件，同時也配置一組5倍光學變焦、800萬畫素與光學防震設計的潛望式遠距鏡頭。

vivo強調X Fold已經針對中國境內主流使用的金融、股票等app進行最佳化，同時也強化OriginOS的OCR光學文字掃描識別，以及原子筆記工具，另外也將原本對應Windows PC使用的量子套件帶到Mac裝置。

建議售價方面，vivo X Fold將以人民幣8999元起跳價格銷售，預計從即日起開放中國市場預購，但不確定是否會在其他市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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