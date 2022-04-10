官方認證！11種小撇步助iPhone更省電 「通知次數」最容易被忽略

手機的電池壽命本來就會隨著使用時間逐漸下降，老化後就會導致 iPhone 愈來愈耗電，再加上最近 Apple 推出 iOS 15.4 版本，有許多使用者跟 Apple 支援哭訴表示，他自己的 iPhone 用沒多久卻超耗電？Apple 官方直接教授 11 個省電的方法，一起來延長電池使用壽命！

iPhone 耗電 ？ 快速學會 11 個省電方法

．升級至最新的 iOS 版本

蘋果表示最新的 iOS 版本通常都會納入先進的節能技術，因此首先要確認自己的 iPhone 已經是最新版本。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．避免讓 iPhone 處在過高、過低的環境溫度

iPhone 的機體設計，最適合處在 16° 至 22° C 的溫度範圍裡，尤其避免讓它處在超過 35° C 的環境溫度中，否則可能會損壞電池，另外在高溫環境裡幫 iPhone 進行充電，也會損壞 iPhone。

因此，從 iOS 13 以上的版本，蘋果添加「最佳化電池充電」的功能，iPhone 會在特定狀況下暫緩充電到 80% 以上，目的就是減少 iPhone 一直處在充電狀態，來減少電池損耗，並提升電池壽命。

．充電時卸除手機保護殼

充電過程 iPhone 也會變熱，因此如果手機殻的透氣度不夠，也會讓機身變得更燙，因此建議可卸除手機殻充電，或者當發現 iPhone 變燙時，拔掉手機殼來散熱。

．iPhone 長時間不使用 只要維持 50% 電力

蘋果建議不要長時間讓 iPhone 處在一直充電，或者完全沒電的狀況，如果 iPhone 暫時沒有要使用，可以先將它關機，並定期拿出來充電至 50% 即可。

．調整螢幕亮度

開啟「自動調整亮度」功能，它可以自動幫 iPhone 設定現在最適合的亮度。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．使用 Wi-Fi 上網

用 Wi-Fi 上網會比使用行動網路更省電，因此建議保持 Wi-Fi 開啟。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．啟用低耗電模式

iOS 9 以上的版本就會有「低耗電模式」，當 iPhone 電量降到 10 或 20% 以下時會跳出通知，開啟後會降低螢幕顯示亮度、減少系統動畫 、App 不會在背景下載、AirDrop、iCloud 功能也停止，當手機開始充電時，低耗電模式就會自動關閉。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．查看 App 耗電狀況

隨時要進入「電池」查看 iPhone 耗電 的兇手，才能儘早幫手機做調整。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．開啟飛航模式

在手機訊號很差的環境，建議可以開啟飛航模式，減少 iPhone 一直在尋找訊號而影響電池壽命。

．減少 App 通知次數

App 只要通知就會喚醒螢幕，如果電池用量出現「主畫面和鎖定畫面」，代表螢幕喚醒過於頻繁，建議可調整通知，或者使用 iOS 15 推出的「摘要通知」，減少通知頻繁出現。

．iPhone 透過電腦 USB 充電時，電腦要插著電源

避免 iPhone 在充電過程，電腦關機或者電源耗盡，這也會造成 iPhone 沒在充電而電量耗盡。

結語

這是 Apple 在官網上教授使用者幫 iPhone 省電的方式，不過如果你是因為 iOS 升級後，「感覺」手機有變得更耗電的情況，Apple 也有回應表示，iOS 新版本在下載 48 小時內，由於 App 和功能需要自動進行調整，所以相對會比較耗電，是正常現象。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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