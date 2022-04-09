升級iOS 15.4.1慘遇bug沒救了？ 蘋果不讓用戶降級iOS15.4

在2022年3月31日發布iOS 15.4.1之後，美國Apple公司今天已經停止簽署iOS 15.4，即之前在3月初推出的iOS版本。由於iOS 15.4不再被簽署，一旦你安裝了iOS 15.4.1，就不可能降級到該版本的iOS 15.4。昨天蘋果開發人員已經獲得了iOS 15.5 beta測試版，在iOS 16發布前進行iOS 15最新一個版本測試。

iOS 15.4降級和恢復不再可能

在新版本發布後，蘋果通常會停止簽署舊版本的軟體更新，以鼓勵用戶保持其操作系統的更新，所以iOS 15.4不再被簽署是很正常的。iOS 15.4是一個重大更新，其特點是支援在戴口罩時解鎖iPhone，新的表情符號，iPad上的通用控制以及更多。

iOS 15.4.1增加了對iPhone電池消耗問題的修復，但更重要的是，它解決了AppleAVD問題，該問題可能允許一個應用程式以內核權限執行任意代碼。蘋果表示，這個漏洞可能已經被積極利用，所以如果你還沒有更新到iOS 15.4.1，這是一個好主意。

另外，蘋果還停止簽署tvOS 15.4和HomePod 15.4軟體。

如果你在使用iOS 15.4.1時遇到任何問題，不幸的是，你現在必須等到未來的更新，而不是降級到iOS 15.4。好消息是，蘋果已經在對 iOS 15.5進行測試，該版本可能會在未來幾個月的某個時間向公眾發布。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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