快訊

重訪泰國足球少年團：洞穴救援行動的奇跡18天

威爾史密斯正式發聲明文道歉 「我錯了，這不可原諒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的要出螢幕可凹折手機！vivo推旗艦手機X Fold 4月11日登場

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將在3月28日公布新機消息後，vivo稍早確認將在4月11日正式推出名為X Fold的專業旗艦螢幕可凹折手機，並且以「大，集大成」為此款產品特色。另一方面，vivo顯然也準備正式公布旗下首款平板裝置vivo Pad具體資訊。

從目前預告內容顯示，vivo的專業旗艦螢幕可凹折手機X Fold，將會採用螢幕下指紋識別設計，同時預期也會採用與蔡司合作的鏡頭模組，藉此強化其拍攝效果。

至於在螢幕可凹折手機使用體驗部分，是否會像OPPO在其螢幕可凹折手機Find N採用更直覺操作介面，暫時還無法確認。

而vivo Pad已經在日前公布外觀，同時也確認採用與OPPO Pad相似設計，同樣採用直角平框外型，並且搭配偌大的主相機鏡頭設計，本身也支援手寫筆，以及外接鍵盤等配件，甚至還可配合立架背蓋配件，讓平板能在桌面上以不同角度站立。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold

延伸閱讀

自稱英國禮儀專家 拍片教人用刀叉吃飯引熱議

vivo 首款平板vivo Pad登場 有手寫筆、暫時只在這地方銷售

首款可凹折手機X Fold要出了？vivo預告3月28日有「新機」訊息

iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看

相關新聞

咦？三星揭曉的智慧顯示器添多元色彩 外型猛看撞臉iMac

三星在今年初的CES 2022期間揭曉搭載磁吸視訊鏡頭的智慧顯示器Smart Monitor M8之後，此次則是在全球市場宣布推出暖白、日落粉、日光藍，以及春天綠等新色，尺寸一樣採用32吋、UHD解析度設計，並且配置可吸附在螢幕上的SlimFit Cam視訊鏡頭。

真的要出螢幕可凹折手機！vivo推旗艦手機X Fold 4月11日登場

日前預告將在3月28日公布新機消息後，vivo稍早確認將在4月11日正式推出名為X Fold的專業旗艦螢幕可凹折手機，並且以「大，集大成」為此款產品特色。另一方面，vivo顯然也準備正式公布旗下首款平板裝置vivo Pad具體資訊。

只想撈一筆？他不看好iPhone訂閱制 網曝秘訣：等於省錢換新機

蘋果公司傳出正在研擬包括iPhone在內的硬體產品訂閱制服務，用戶只需每月付費就可以擁有裝置。不過，一位網友卻不買帳，直言iPhone使用壽命夠長，如果不求最新款機種，常常都能撿到便宜，認為產品訂閱制

三星「最親民手機」Galaxy M33 5G登場 擁5000萬畫素相機、5000mAh大電量

三星宣布在台推出Galaxy M33 5G，標榜成為旗下最親民的5G連網手機產品，並且配置8核心處理器、5000萬主相機鏡頭，以及5000mAh大電量電池設計。

Intel宣布Core i9-12900KS桌機處理器有盒裝版本 4月5日上市

今年在CES 2022期間揭曉的Core i9-12900KS桌機處理器，確定會在4月5日正式上市，同時也確定會在當天公布這款處理器具體細節。

新iPhone SE需求恐不如預期 分析師下修出貨量

蘋果新平價iPhone SE 3需求恐不如預期，產業分析師郭明錤今天預估，今年出貨量將下修至1500萬支至2000萬支

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。