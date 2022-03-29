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真的要出螢幕可凹折手機！vivo推旗艦手機X Fold 4月11日登場
日前預告將在3月28日公布新機消息後，vivo稍早確認將在4月11日正式推出名為X Fold的專業旗艦螢幕可凹折手機，並且以「大，集大成」為此款產品特色。另一方面，vivo顯然也準備正式公布旗下首款平板裝置vivo Pad具體資訊。
從目前預告內容顯示，vivo的專業旗艦螢幕可凹折手機X Fold，將會採用螢幕下指紋識別設計，同時預期也會採用與蔡司合作的鏡頭模組，藉此強化其拍攝效果。
至於在螢幕可凹折手機使用體驗部分，是否會像OPPO在其螢幕可凹折手機Find N採用更直覺操作介面，暫時還無法確認。
而vivo Pad已經在日前公布外觀，同時也確認採用與OPPO Pad相似設計，同樣採用直角平框外型，並且搭配偌大的主相機鏡頭設計，本身也支援手寫筆，以及外接鍵盤等配件，甚至還可配合立架背蓋配件，讓平板能在桌面上以不同角度站立。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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