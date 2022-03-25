少了醜瀏海...iPhone 15 Pro改螢幕下Face ID 韓媒曝明年推出

根據韓國 The Elec 網站報導，三星電子正在開發一種新的面板下攝像鏡頭組件，這將使蘋果能夠有效地將 Face ID 模組隱藏在螢幕下。蘋果計劃在明年的 iPhone 15 Pro 上使用這種技術，實現螢幕下 Face ID 臉部辨識。

iPhone 15 Pro將配螢幕下鏡頭

儘管有傳言稱，今年的 iPhone 14 Pro 機型將分別為前置攝像鏡頭和 Face ID 組件設計一個打孔和一個藥丸狀的切口，但今天的報導稱，蘋果正計劃讓 iPhone 15 Pro 機型只為前置攝像頭設計一個孔，而 Face ID 則隱藏在顯示螢幕下面。

報導稱，三星的技術將有效地使 Face ID 傳感器在肉眼下看起來不可見，其方式與 Galaxy Z Fold3 智慧手機上隱藏在顯示螢幕下的攝像鏡頭類似。在 Fold3 上，螢幕下攝像鏡頭的像素密度比顯示螢幕的其他部分要低，以使光線能夠到達攝像鏡頭，但這導致攝像鏡頭產生相對低質量的照片。

顯示螢幕下版本的 Face ID 是否與現有的瀏海系統一樣有效或安全，或者是否會有其他折衷方案，還有待觀察。據說三星正在與加拿大的 OTI Lumionics 公司合作開發這項技術。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

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